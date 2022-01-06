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星巴克虎年新品一次看！虎寶寶躍上杯子超Q 2022首發必嚐「洋梨醇濃抹茶那堤」

不只是杯盤等容器，星巴克這次也推出「虎年星意造景水晶球」和可愛爆表的老虎小吊飾「吉虎熊寶寶」。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/01/06 19:12
星巴克推出2022虎年杯款。（圖/星巴克）

星巴克推出2022虎年杯款。（圖/星巴克）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）星巴克慶虎年推出一系列超可愛限定商品，近30款品項從馬克杯、隨行杯到水晶球、吊飾等一應俱全，配色以活潑的淺黃、紅與藍為主，今年還有新品「洋梨醇濃抹茶那堤」和再度回歸的「煙燻奶油糖風味那堤」，讓2022年初添上新的驚喜。

星巴克本次新品主打Q版虎寶寶，推出隨行杯、冷水壺、馬克杯、杯盤組、隨身杯等，這次的品項取名也饒富趣味，像是「虎舞春風吸管冷水杯」、「如虎生翼馬克杯」、「虎報蘋安馬克杯」、「虎年虎勁冷水壺」等，每一個都有著「虎」關鍵字，吉祥味十足，若喜歡老虎萬千氣勢的民眾也可以選擇另一款花迎福虎馬克杯，上面的手繪老虎眼神帶勁，為新的一年帶來自信。

不只是杯盤等容器，星巴克這次也推出「虎年星意造景水晶球」，售價620元，當中可以看到水晶球中有隻可愛的小老虎手拿星巴克杯，金色的亮片和紅色的底座十分喜氣，另外還有可愛爆表的老虎小吊飾「吉虎熊寶寶」，搭配一顆蘋果，象徵吉祥平安，售價500元。

星巴克2022年也推初「洋梨醇濃抹茶那堤」，以經典醇濃抹茶那堤為基底，加入了清爽甜蜜的洋梨，喝起來更增添了優雅清爽的水果風味，上方再點綴上杏仁洋梨粒增添口感，值得一嚐，另外，過去大受歡迎的品項「煙燻奶油糖風味那堤」今年也可以點得到。

星巴克虎年新品一次看！虎寶寶躍上杯子超Q 2022首發必嚐「洋梨醇濃抹茶那堤」

星巴克虎年新品一次看！虎寶寶躍上杯子超Q 2022首發必嚐「洋梨醇濃抹茶那堤」

（圖/星巴克官網）

星巴克虎年新品一次看！虎寶寶躍上杯子超Q 2022首發必嚐「洋梨醇濃抹茶那堤」

（圖/星巴克官網）

星巴克虎年新品一次看！虎寶寶躍上杯子超Q 2022首發必嚐「洋梨醇濃抹茶那堤」

（圖/星巴克官網）

星巴克虎年新品一次看！虎寶寶躍上杯子超Q 2022首發必嚐「洋梨醇濃抹茶那堤」

洋梨醇濃抹茶那堤。（圖/星巴克官網）
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