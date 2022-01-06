110年國家關鍵基礎設施指定演習頒獎 中華電信獲頒「特優單位」獎

中華電信元月5日以結合行動、固網、海纜、衛星、 數據中心等陸海空多面向網路資源及天羅地網縝密無縫的災害應變能 力，獲行政院頒發「110年國家關鍵基礎設施防護指定演習」 特優單位殊榮。謝繼茂董事長表示， 未來，中華電信會持續精進各項關鍵基礎設施安全防護。

謝繼茂董事長指出， 中華電信身負確保穩定高韌性之全國聯外與對內通訊快速暢通的使命 ，連續七年獲行政院擇定為演習單位，代表政府對公司的重視。 未來，中華電信會持續精進各項關鍵基礎設施安全防護，強化區域聯防， 確保核心業務在各式威脅及災害下都能持續營運， 使國家指管通訊暢通無礙。

郭水義總經理領獎時表示，身為台灣最大的綜合電信業者， 對國家關鍵基礎設施防護演習高度重視；感謝全體演習同仁歷經9個 多月夙夜匪懈的整備及演練，除聯合47個外部支援單位， 發揮高效的橫向聯繫及縱向通報能力外， 更精心設計了艱難的新形態攻擊及應變復原方案， 獲得行政院長官及評核委員最高肯定與一致認同。

行政院主導之「國家關鍵基礎設施防護指定演習」為一級國安演習， 國安單位及行政院高度重視，此次演習範疇含括點、線、面， 憑藉著完善的備援及調度機制， 充分展現出中華電信抗災韌性與應變能力， 成功完成歷年來災害型態最大、連結單位最廣、 動員人力最多的演練，期間更有高達25個單位派員觀摩， 觀摩人數達90人，創歷年紀錄。

中華電信近年來積極耕耘資通訊領域，透過這次演習， 結合完備的網路備援與調度能量，輔以數據、 資安等電信核心專業能力，針對新型態複合式攻擊， 結合地方應變及中央支援，以優異的網路綜效及迅速的橫向聯繫， 有效降低災害帶來的衝擊及損失。

照片由中華電信提供

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