宜蘭力麗威斯汀推尊寵佳人一泊二食SPA奢華溫泉渡假

一年的開始寵愛自己，享受最高品質渡假方式，沉浸在奢華美好的質感時光。宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起至3月31日止推出「尊寵佳人一泊二食SPA住房專案」，入住宜蘭力麗威斯汀，享受位於酒店2樓的V SPA英國保養品牌Elemis高效能減壓身體按摩療程60分鐘，專案含兩客知味西餐廳自助式早餐及雙人舞 日本料理晚間朔望會席料理，並加贈Elemis大溪地雞蛋花沐浴乳+身體乳乙組、V SPA Bamford療程優惠券，專案優惠價13,000元起。

位於宜蘭力麗威斯汀度假酒店2樓V SPA芳療中心選用英國香氛綠色保養兩大知名品牌:Bamford & Elemis，採用有機植物萃取而成的最高品質天然精華，享受SPA的舒壓同時沉浸在優雅純淨的植物香氛中，使身心靈達到完美平衡。新的一年，寵愛自己，3月底前預訂尊寵佳人一泊二食SPA住房專案，提供Elemis高效能減壓身體按摩60分鐘療程乙位 (原價3,960元)，每房加贈限量Elemis極致奢華的大溪地雞蛋花沐浴乳50ML+身體乳50ML乙組及V SPA Bamford系列療程8折券，在假期中全然放鬆、洗滌疲憊，實現肌膚舒活恣意的春春時光。

與世隔絕的員山溫泉秘境，是宜蘭力麗威斯汀的特色之一，散策其中放鬆療癒，入住酒店除享用知味西餐廳活力自助式早餐，晚間可於清幽的舞 日本料理餐廳中，品嘗全新推出的朔望會席料理雙人套餐(原價3,696元)。嚴選宜蘭在地當季食材及日本進口頂級海鮮，延遞日本料理細膩手法，從前菜、椀物、刺身、燒物、主食到甜點水果，包括時令限定的福岡河豚料理、鱈場蟹、頂級真鯛生魚片及北海道生食級干貝等，坐在料理檯前欣賞料理長精湛刀工手藝，細細品味藝術與美食的交織饗宴，讓您在宜蘭員山溫泉鄉大啖日本味。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店設有露天風呂大眾湯池，完善的泡湯空間提供男女分開的日式裸湯讓房客入住期間免費使用，休閒中心設有注入溫泉水的室外游泳池、桌撞球室、24小時健身房及小朋友最愛的兒童俱樂部，天氣冷颼颼來到宜蘭泡湯享受SPA溫泉渡假現在正是最佳時刻，享受員山碳酸氫納美人湯泉及日式禪風氛圍的溫泉祕境，感受休閒時光應有的尊榮享受。尊寵佳人一泊二食SPA住房專案，優惠價13,000元起，交由專業芳療師為您獻上頂級護膚的Elemis SPA體驗，兩天一夜從頭到腳舒活放鬆，享受療癒的尊寵之旅。 詳細內容請查訂房官網查詢: https://reurl.cc/vennla或洽詢酒店訂房組 : 03-9232111分機1。