WILL POWER慈善公益籃球賽邀全國29支勁旅爭霸 新北11隊熱血參賽

新北市政府教育局與WILL POWER國際體育交流協會共同辦理「WILL POWER 永慶慈善基金會盃慈善公益籃球賽」，於今(6)日在板橋體育館進 行開幕，集結全國8縣市共29支隊伍參賽，賽期自今(2022)年 1月6日至8日、13日至16日，而新北今年有國中8隊及高中3 隊參賽，各路好手齊聚切磋球技， 期待籃球場上較勁可以擦出精彩火花。

WILL POWER 永慶慈善基金會盃慈善公益籃球賽由一群體育班的熱心家長發起， 希望透過賽事平臺的建立，讓籃球隊孩子得到父母、親友、教練、 校方、政府機關與各界支持。 同時也考量部分孩子受限於教育部聯賽登錄名額報名限制， 每年有許多遺珠之憾，本賽事希望也讓較少上場孩子， 能有更多被看見的機會。

教育局長張明文表示，與WILL POWER國際體育交流協會共同辦理慈善公益籃球賽， 鼓勵籃球運動的發展，讓學生有發揮的舞台， 展現平時努力成果並爭取更佳成績。該賽會已邁入第2屆，2021年辦理國中組賽事共計12支隊伍廣受好評， 而今年擴大舉辦國中組及高中組賽事，集結8縣市共29支隊伍參賽 。

今年參賽的新北學校國中組包含中和國中、及人中學、泰山國中、 漳和國中、佳林國中、錦和高中、永和國中及能仁家商共8隊， 而高中組的3隊則是能仁家商、三重商工及錦和高中， 參賽學校皆摩拳擦掌，期待奪下好成績，為自己也為學校爭光。

近年來新北市參加教育部籃球聯賽大放異彩，107、108、10 9學年度高中籃球聯賽(HBL)男女組皆取得3連霸， 包含南山中學、能仁家商、泰山高中及淡水商工。而國中籃球聯賽( JHBL)男子組也由安康高中國中部在去年奪得新北首冠， 顯見新北市對籃球運動栽培成效。

而110學年高中籃球聯賽HBL男甲級以黑馬之姿進入八強的錦和 高中也在本屆受邀名單。學校籃球教練陳鴻杰表示， 選手們非常珍惜本次賽事， 除了讓上場時間較少的選手有發揮的舞臺，也將此賽事視為HBL八 強前哨站，提供選手調整並熟悉場地的機會，以備戰即將到來2月份 HBL準決賽，期許延續本屆HBL驚奇之旅。

教育局表示，新北市近年來致力推動基層籃球運動， 感謝賽事贊助單位永慶慈善基金會以實際行動贊助支持年輕學子追逐 夢想， 期許透過永慶慈善基金會拋磚引玉讓賽事贊助合作的企業夥伴逐年增 加，未來歡迎更多企業共同參與賽事合作， 成為籃球運動發展的正能量， 新北市也將持續提供學生們更多競賽舞臺，扎根基層籃球發展。