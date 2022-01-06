Omicron入侵台灣社區　桃園機場群聚累計檢出4例

桃園機場群聚案目前已有8人確診，其中Omicron變異株個案也從2例增為4例。(示意圖/pixabay) 桃園機場群聚案目前已有8人確診，其中Omicron變異株個案也從2例增為4例。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）桃園機場群聚案截至今天中午已有8人確診，其中Omicron變異株個案也從2例增為4例，代表著Omicron早已進入社區。指揮中心指揮官陳時中說，正全力防疫，以免步上其他國家疫情嚴峻的後塵。

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桃園機場群聚自3日晚間起爆發本土疫情，最早確診者為桃園機場停車場廁所夜班清潔人員（案17230），緊接著4、5日又接連有新增確診；指揮中心昨（6）日晚間又緊急公布，桃機群聚案再新增3名確診者，截至今日上午共有8名確診者，分別為7名清潔人員（案17230、17238、17239、17266、17307、17307和17309）及1名防疫計程車司機（案17240）。

這些確診者中，原本有2人病毒基因定序為Omicron變異株（案17230、17240），今日又再增加2人，截今共4人染Omicron。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，根據最新定序結果，除了染疫的防疫計程車司機（案17240）、桃機清潔人員（案17230）感染Omicron變異株，另有2名清潔人員也確定染Omicron變異株，分別為案17238及案17239，將進一步比對基因序列再做報告。

陳時中坦言，Omicron確實已經進入本土，目前全球Omicron疫情嚴峻，指揮中心正全力防疫，盼不會步上他國後塵。

陳時中表示，目前社區監控還沒有出現清楚案例，仍以職場或特定區域傳播為主，暫時不會將管制範圍擴大到演唱會等其他範疇。