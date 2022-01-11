躺在鈔票上！台灣首座IG美術館Gaki Hip快閃展覽　巨型夾娃娃機、檳榔燈15大互動裝置打造超台遊樂園

(台灣英文新聞/娛樂組 採訪報導)想被超大娃娃機夾？還是想躺在一堆鈔票上嗎？台灣首座IG美術館Gaki Hip快閃展覽由4b Studios創辦人陳安哲及尤勝宏共同策劃，透過15個沈浸式互動裝置傳達台灣文化，將於1月18日登場。

IG美術館Gaki Hip快閃展使用代表台灣文化的元素，例如街邊常見的夾娃娃機、檳榔攤的燈、珍珠奶茶等，打造成很好拍的巨型裝置，背後意義更是試圖扭轉外界對「很台」的課本印象，共同創辦人尤勝宏表示，時常我們聽著人們說「好台喔！」，那所謂的「台」又是什麼呢？

尤勝宏說，這次展覽很強調五感體驗，主要是想翻轉一般對於台灣髒亂廉價的印象，人們把「台」掛在嘴邊的時候好像多少都帶些貶意或者批判，但《Gaki Hip》呈現在台灣生活中會出現的元素以及文化，利用新潮的視覺以及當代藝術手法來解構重組及呈現，把「台」變成很酷又有文化深度的美麗事物！

本次將多元的台灣元素注入空間，台味十足的檳榔文化以絢爛迷幻的檳榔燈打亮空間，與茶飲品牌「春陽茶事」推出展覽限定聯名「金蘭」醬油霜淇淋，更修復數座投幣式電話結合多個台灣特有的聲音，包含垃圾車、修理紗窗玻璃廣播聲、爆米香聲，也攜手「1893 Ritual」將獨特香氣融合台灣背景，聯手打造空間的氣味新體驗。

特別的是，「櫻花鉤吻鮭金庫」展間在鈔票庫堆滿了紫色的新台幣2,000元道具鈔和鈔票槍，觀眾能夠自由地用鈔票槍將鈔票射出、把紙鈔丟到空中或是徜徉在鈔票堆中；「巨型夾娃娃機」展間則使用台灣大街小巷隨處可見的夾娃娃機，觀眾也可以坐在巨大的機器爪子上感受不同的感覺。

尤勝宏說，有許多以參觀過的民眾表示「沒想過台灣文化可以這樣被呈現，不單只是展覽，有種像到了遊樂園的感覺！」

Gaki Hip創辦人為陳安哲與尤勝宏。陳安哲畢業於美國 Art Center College of Design，1997 年成立「4b Studios」，客戶包含True Yoga、KOR、ASUS及學學文創；共同創辦人尤勝宏畢業於國立台北藝術大學戲劇系，為劇場及影像演員，曾主理餐酒館「Soulga」、擔任湯宿品牌「東旅湯宿：風華漾」工程總監，現同時為影音廠牌 「Backlash Studio」及動畫廠牌「Splash Ppl」核心成員暨共同創辦人。

主辦單位說明，Gaki Hip：「Gaki」為日文「ガキ」的讀音，泛指「鬼魂」 或佛經中的「餓鬼」，日本人有時也會這樣戲稱乳臭未乾的小孩為「小鬼頭」或「小子」；「Hip」， 英文有「時髦」及「酷炫」等意味，也為「Hip-Hop音樂」的第一個字。當「Gaki」與「Hip」 兩個字接連著唸出來時，也就成了閩南語的「自己拍」！這兩個詞彙相遇時， 就象徵著一群對新潮藝術及文化感到飢渴的人們。

Gaki Hip快閃展覽

展期：2022年1月18日至2022年3月31日（週一公休）

時間：上午 11點至晚上 7點

地點：台北市中山區建國北路一段92巷90號

票券資訊

一般票：$460元（Gaki Hip展間暢遊、Gaki Hip鳳梨馬卡龍乙顆、獨家聯名之春陽茶事飲品乙瓶及金蘭醬油霜淇淋乙份）

VIP票：$680元（含一般票之內容及Gaki Hip禮品潮袋）

售票網址：http://gakihip.com/

*Gaki Hip現場將不販售任何實體票券，票券將僅限於Gaki Hip之官方網站獨家販售。

以上展場圖片由主辦單位提供