台灣桃園機場1染疫清潔員住新北市　案17307足跡遍布桃園市區、八德、鶯歌

圖為國軍化學兵群已前往染疫者足跡中壢區忠貞市場進行大規模消毒。 圖為國軍化學兵群已前往染疫者足跡中壢區忠貞市場進行大規模消毒。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）桃園機場群聚案昨（5）日晚間再增3名確診者，至今累計8人確診，其中1人（案17307）居住在新北市，衛生局緊急展開相關疫調工作，並於今（6）日公布個案足跡，提醒曾出入相關場所的民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺味覺異常等症狀，應配戴口罩盡速就近前往指定採檢所就醫，並不得搭乘大眾交通工具。

新北市衛生所說明，案17307住在新北市鶯歌區，為桃園機場清潔人員之一，負責大夜班定點清潔工作，為50多歲女性，近期無國外旅遊史，已完整接種2劑疫苗，去（2021）年12月28日出現喉嚨痛症狀，無就醫，今（2022）年1月5日配合桃園機場擴大檢測，PCR陽性，CT值33.8。

目前衛生單位已匡列5人（含2名同住家人），經採檢4人PCR陰性、1人檢驗中，個案平日搭乘公司交通車上下班，活動足跡以桃園地區為主，配合桃園機場專案疫調釐清感染源。

新北市衛生局表示，目前市內31站篩檢站持續不間斷為民眾服務，針對曾出入相關場所的民眾，如有健康疑慮者建議至新北這些社區篩檢站進行篩檢。

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