台灣桃園機場1染疫清潔員住新北市　案17307足跡遍布桃園市區、八德、鶯歌

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）桃園機場群聚案昨（5）日晚間再增3名確診者，至今累計8人確診，其中1人（案17307）居住在新北市，衛生局緊急展開相關疫調工作，並於今（6）日公布個案足跡，提醒曾出入相關場所的民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺味覺異常等症狀，應配戴口罩盡速就近前往指定採檢所就醫，並不得搭乘大眾交通工具。
新北市衛生所說明，案17307住在新北市鶯歌區，為桃園機場清潔人員之一，負責大夜班定點清潔工作，為50多歲女性，近期無國外旅遊史，已完整接種2劑疫苗，去（2021）年12月28日出現喉嚨痛症狀，無就醫，今（2022）年1月5日配合桃園機場擴大檢測，PCR陽性，CT值33.8。
目前衛生單位已匡列5人（含2名同住家人），經採檢4人PCR陰性、1人檢驗中，個案平日搭乘公司交通車上下班，活動足跡以桃園地區為主，配合桃園機場專案疫調釐清感染源。
新北市衛生局表示，目前市內31站篩檢站持續不間斷為民眾服務，針對曾出入相關場所的民眾，如有健康疑慮者建議至新北這些社區篩檢站進行篩檢。
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