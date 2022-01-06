台灣愛情喜劇《我吃了那男孩一整年的早餐》改編轟動Dcard真實故事　周興哲、李沐領銜主演1/28上映

《我吃了那男孩一整年的早餐》由周興哲（左）及李沐（右）領銜主演（圖/華映娛樂） 《我吃了那男孩一整年的早餐》由周興哲（左）及李沐（右）領銜主演（圖/華映娛樂）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》改編自轟動Dcard真實愛情故事，由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出，將於1月28日賀歲檔上映。

電影改編自人氣作家尾巴Misa所寫的《我吃了那男孩一整年的早餐》小說，取材自2015年轟動Dcard的真實愛情故事，一段因早餐而展開的青澀初戀，改編成電影躍上大銀幕，由《16個夏天》、《華燈初上》金獎編劇杜政哲改編同名小說並執導，他表示本來是接到改編劇本的邀約，雖然是真人真事紴編的小說，但他覺得內容離自己年紀有點遠，「以我的年紀去詮飾青少年的故事，其實我有點害怕。」

尾巴表示，「改編Dcard文章的小說沒想到能成為電影，現實生活中也是有真愛存在的，那就是矮子與學長（原愛情故事的主角）！十分期待電影如何呈現。」

後來杜政哲去見了這對早餐夫妻，「我才發現他們不是夢幻的人物，是真實存在於你我身邊的人，愛情是不分年紀的，在心裡都會有悸動的，我才覺得可以試試看。」當寫到第四稿時，監製梁宏志邀請他擔任導演，他沒有多想便接受挑戰，「畢竟人物都是我寫的，不管角色或情境上但我又花了兩年的時間修改劇本，還執導了一部電視劇《若是一個人》，累積拍攝經驗。」而杜政哲也以《若是一個人》入圍金鐘獎最佳導演。

至於主角人選，杜政哲透露本來是想邀請周興哲合作音樂部份，兩人因合作《16個夏天》便已熟識，「這次碰面之後，我發現他的赤子之心的部份都還在，只是藏得有點深，讓我覺得他蠻適合電影中學長的角色。」周興哲首次躍上大銀幕，他笑說：「其實我平日是一個有點愛演的人，喜歡演一些好笑的東西，但一直是歌手，大家比較少看到不同的樣子。我覺得透過戲劇是一個很棒的方式，讓大家看到另外一面的我。」

至於電影中的吃貨女主角人選，杜政哲表示在電視劇《誰是被害者》之前，就已經聽過很至少5個人推薦新人李沐了，「我看照片就覺得她的模樣很可愛，見了面之後覺得光是聊天，她都很符合劇本中吃貨女孩的模樣，讓我很放心。」

李沐表示，因為首次挑戰校園愛情電影，所以特別看了許多青春愛情片，好抓住演出必需具備的少女心情，更為了電影練唱歌和練吉他，李沐因為演技出色，被封為「怪物新人」，她笑說：「這個封號並沒有帶來太大壓力，因為我不太記得有這件事情，所以這次就是開開心心當一個高中生，準備的過程都很放鬆。」

《我吃了那男孩一整年的早餐》由華映娛樂股份有限公司、天際娛樂股份有限公司、星空飛騰國際娛樂有限公司、中環國際娛樂事業股份有限公司、星泰國際娛樂股份有限公司、三皇生物科技股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司、得藝文創國際股份有限公司共同出品，電影將於2022年上映，更多電影資訊，請上電影官方臉書粉絲團查詢：https://reurl.cc/bzdnLX