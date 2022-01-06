跟著台灣義美小泡芙前進立陶宛！近9萬盒小泡芙送暖養老院、慈善機構

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）義美食品2021年曾向友台大國立陶宛送出了共89,616盒小泡芙，那麼這些小泡芙現在都去了哪裡呢？一位立陶宛媒體人4日指出，這些大受人們歡迎的點心已送至養老院和慈善機構，陪伴老人與小孩度過溫馨的耶誕假期。

還記得立陶宛曾捐贈台灣2萬劑AZ疫苗嗎？當時提案捐贈台灣疫苗的立陶宛議員非常喜歡義美小泡芙，因此義美食品於2021年將整整兩個貨櫃，共7,468箱，等於是89,616盒的小泡芙贈與立陶宛，表達民間謝意。

當這麼多的小泡芙前進立陶宛，究竟會送到誰的手上呢？一位立陶宛媒體人 Andrius Tapinas 最近在臉書表示，立陶宛外交部政務次長 Mantas Adomėnas 有一天和他聯絡，希望他能一起幫忙分送這些小泡芙，因此開啟了小泡芙送暖的旅途。

Andrius Tapinas 說，疫情剛開始流行的時候，他曾帶著醫療用品以及一些甜點到養老院探視，他發現比起口罩、呼吸器，對那些高齡爺奶而言，甜點的吸引力反而更大，因為這更代表有人關心他們，送他們禮物。

Andrius Tapinas 決定將義美小泡芙送到養老院和慈善機構，他和所屬的 Laisvės TV 開始擔任協調以及物流的工作，來來回回的處理了海關、倉儲、以及許多繁複的申報工作，並在12月將小泡芙送往立陶宛各地總共156個地點。

Andrius Tapinas 說，這些甜點讓那些平常較少受到關注的人，增加了甜蜜的滋味，他們感謝義美，因為他們為很多人創造了更好的聖誕節。

近期立陶宛因挺台遭中國經濟制裁，不但利用各種手段來卡住立國貨物，甚至從供應鏈下手，要求其他國家的產品中也不能有立陶宛生產的零組件。立陶宛總統 Gitanas Nausėda 近期表示，該國政府允許台灣以「台灣」名稱在該國設立「駐立陶宛台灣代表處」是個錯誤，引發軒然大波。

對此，國會議長 V. Čmilytė-Nielsen 質疑「我想知道為什麼只有在中國開始向立陶宛施加經濟和政治壓力之後，總統才批評這一決定。」

即使如此，美國及歐盟主要國家還是支持立陶宛，對於立陶宛的對台政策仍然力挺。立陶宛外交部長發言人 Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė 5日更告訴中央社，立陶宛政府歡迎台灣設立「台灣代表處」，此一決定「堅定不移」。