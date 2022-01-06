【台灣1/6 本土+3　境外+40】桃機共8人群聚、案17127改判本土確診　為北部某防疫旅館相關群聚

台灣1/6新增43例COVID-19確定病例，為昨(5)日公布尚未取號的3例本土個案(案17307-17309)及40例境外移入。（截圖自... 台灣1/6新增43例COVID-19確定病例，為昨(5)日公布尚未取號的3例本土個案(案17307-17309)及40例境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增43例COVID-19確定病例，為昨(5)日公布尚未取號的3例本土個案(案17307-17309)及40例境外移入。另外，案17127境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為北部防疫旅館案17073之相關感染。



指揮中心表示，案17307-17309為本國籍女性，年齡介於50至60多歲，皆已接種2劑疫苗，與案17230、案17238、案17239及案17266同為桃園機場週邊的夜班清潔人員。





指揮中心表示，今日新增40例境外移入個案，為20例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(24例，案17267、案17270、案17273-17275、案17277-17282、案17284-17289、案17291-17292、案17300、案17302、案17304-17306)、印度(3例，案17290、案17296、案17303)、巴拿馬(2例，案17271-17272)、荷蘭(案17268)、阿拉伯聯合大公國(2例，案17283、案17301)、加拿大(案17269)、菲律賓(案17276)、義大利(案17293)、英國(案17295)、中國(案17298)及法國(案17299)入境，另有2例(案17294、案17297)調查中，入境日介於去(2021)年12月26日至今(2022)年1月5日。





指揮官陳時中表示，去年12月31日公布之案17127境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案17073之相關感染，兩人均染Omicron變異株。

陳時中說明，上述2名個案入住重疊日為去年12月22日至24日，兩人的病毒全基因定序均為Omicron變異株，彼此序列相差1位點，研判是805號房的案17073傳染給隔壁803號房的案17127。





指揮中心統計，截至目前國內累計17,198例確診，分別為2,532例境外移入，14,612例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

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