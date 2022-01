【30年來最嚴重反政府行動】哈薩克抗議民眾5日晚試圖攻進政府大樓　警方稱：有數十名示威者喪命

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)以政府調漲燃油價格為導火線,哈薩克民眾對政府的不滿一次引爆,5日晚間抗議升級成暴動, 速度令外界咋舌,哈薩克政府除以警察進行鎮壓外,也已向集體安全條約組織(CSTO)請求支援,俄國為首的成員國已承諾會派出維和部隊協助。

圖/美聯社

大部分的抗議民眾表達了對前總統納扎爾巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)的不滿,他在任期內於國內推行個人崇拜並四處豎立銅像,一些網路上流傳的影片中就可以看到民眾試著將他的銅像推倒,其他影片則顯示抗議民眾衝入第一大城阿拉木圖(Almaty)的市長辦公室,並可以看到濃煙竄出,疑似遭到民眾縱火,現場還有傳出槍響。除了市府大樓,總統官邸也遭到縱火。

由於抗議在全國開花,各地政府出動了鎮暴警察並以水車驅散抗議民眾,而相較於政府積極公布安全部隊傷亡數字並宣稱暴民攻擊無辜民眾、洗劫商家的消息,在政府將網路斷線後,抗議者的傷亡狀況目前很難得知,只傳出部分城市的警察倒戈加入抗議民眾的消息。

半島電視台最新報導稱, 政府稍後還出動了軍隊。而警察與民眾對峙過程中, 疑似曾對民眾開槍。當地媒體報導稱, 有「暴徒」在試圖衝進政府大樓時, 被警察「消滅」, 據傳有10多人死亡, 現場傳出陣陣槍聲。

美聯社報導引述當地警方稱, 這項攻擊行動中, 有數十人喪生(dozens of people were killed in attacks on government buildings.)。報導同時稱這次的反政府示威, 是哈薩克獨立30年以來, 最嚴重的一次。

今(6)日稍早,現任總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)於電視上表示,已向前蘇聯國家組成的CSTO求援,並取得會派駐維和部隊的承諾,美國國務院則發布聲明,表示正密切關注抗議狀況,呼籲哈薩克政府與民眾自制。

英國皇家戰略研究所中亞專家 Kate Mallinson指出,哈薩克民眾對於政府無法將國家現代化,且無力推行足以改善各階層人民生活相關改革感到憤怒,無法用投票表達意見的哈薩克人民,只能靠著佔據街頭來發聲,而政府明顯低估了民眾的怒火,原本因調漲油價而起的抗議才會迅速擴大,演變成大規模的政治危機。