Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【台灣桃園機場群聚案共8人】清潔公司採檢出爐　王必勝：除7名確診者都陰性

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/06 11:38
中央流行疫情指揮中心在桃園國際機場成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝（圖）統籌。

中央流行疫情指揮中心在桃園國際機場成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝（圖）統籌。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）桃園機場爆發8人群聚，衛福部醫福會執行長王必勝今（6）日指出，目前桃機外包清潔公司檢驗結果已出爐，除7名確診者以外，其餘都是陰性，8日會針對清潔公司所有員工再次進行採檢。

延伸閱讀：

【桃園機場群聚共8人】案17239連5天參加金嗓歌友會　衛生局：800名會員今早採檢中

【台灣桃機群聚案累計5人 足跡曝光】防疫計程車司機確定染Omicron

【1/5台灣本土+1　境外+25】桃園機場再增1人確診、案17181改判本土　為台北防疫旅館群聚感染

桃園忠貞市場停業3日　擴大清消至中壢、平鎮、八德23里　陳時中：外出請全程戴口罩

台灣桃園機場群聚共5人　桃機成立前進指揮所　由王必勝坐鎮指揮

台灣1/4本土+4 皆與桃園機場有關、境外+30 美國占22位最多

中央社報導，王必勝上午指出，未來幾天會對於相關人員包括車隊、清潔及桃機相關人員進行健康監測等，後續在人員管理部分是第一個重點，其次根據現在已知相關可能傳播途徑，做流程修正或硬體改善，再配合桃園市政府衛生局疫調結果做協調。

王必勝表示，針對昨晚3名新增確診者，桃園市衛生局初步疫調已出爐，已匡列隔離相關人員並採檢完成，等待採檢結果。

他指出，有關疫調相關分析，中央流行疫情指揮中心會統一說明，至於傳播鏈還是要進一步釐清。確診者有一些共同特徵，會根據這些線索再去找可能的感染源及途徑。

針對金嗓歌友會的最新狀況。對此，王必勝說，首先要確認個案的足跡，假設有的話，最好的方法還是要靠社區篩檢站，讓參加、有足跡或有症狀的人接受採檢，這是最有效的辦法。

王必勝指出，把口罩戴好、勤洗手、保持社交距離，這些最基本的事情也是最有效的防疫方法。

中央流行疫情指揮中心3日晚間公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔人員（案17230），截至目前機場群聚共有8名確診者，分別為7名夜班清潔員（案17230、17238、17239、17266、及未列號的3例）及1名防疫計程車司機（案17240），其中案17230、17240病毒基因定序感染Omicron變異株。
桃園機場群聚
桃園機場清潔人員
桃園機場
防疫計程車司機
新冠肺炎

相關新聞

【最新】5日晚又增3例！台灣桃園機場累計8清潔員或防疫計程車司機確診　召回577司機採檢均陰性
【最新】5日晚又增3例！台灣桃園機場累計8清潔員或防疫計程車司機確診　召回577司機採檢均陰性
2022/01/05 23:10
台灣桃園機場群聚延燒！四名確診清潔人員足跡公布　12場所民眾若曾前往請於18日前自我健康監測
台灣桃園機場群聚延燒！四名確診清潔人員足跡公布　12場所民眾若曾前往請於18日前自我健康監測
2022/01/05 16:52
【台灣桃機群聚案累計5人】防疫計程車司機確定染Omicron
【台灣桃機群聚案累計5人】防疫計程車司機確定染Omicron
2022/01/05 16:46
【1/5台灣本土+1　境外+25】桃園機場再增1人確診、案17181改判本土　為台北防疫旅館群聚感染
【1/5台灣本土+1　境外+25】桃園機場再增1人確診、案17181改判本土　為台北防疫旅館群聚感染
2022/01/05 14:28
桃園忠貞市場停業3日　擴大清消至中壢、平鎮、八德23里　陳時中：外出請全程戴口罩
桃園忠貞市場停業3日　擴大清消至中壢、平鎮、八德23里　陳時中：外出請全程戴口罩
2022/01/05 14:02

更新時間 : 2022-01-06 12:40 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】學童家人確診•桃園觀音某國小1月6日預防性停課　桃機群聚5日深夜累計8人
【最新】學童家人確診•桃園觀音某國小1月6日預防性停課　桃機群聚5日深夜累計8人
新冠變異株Omicron高傳染、低重症？最新研究發現「肺部」是關鍵
新冠變異株Omicron高傳染、低重症？最新研究發現「肺部」是關鍵
【快訊】狂晃10幾秒！台灣1/3下午5時46分發生規模6.0地震 震央在東部海域
【快訊】狂晃10幾秒！台灣1/3下午5時46分發生規模6.0地震 震央在東部海域
【最新】5日晚又增3例！台灣桃園機場累計8清潔員或防疫計程車司機確診　召回577司機採檢均陰性
【最新】5日晚又增3例！台灣桃園機場累計8清潔員或防疫計程車司機確診　召回577司機採檢均陰性
更新【年終獎金傷感情】台灣陽明海運8個月? 長榮海運40個月　董事長鄭貞茂：硬要比較只會造成對立
更新【年終獎金傷感情】台灣陽明海運8個月? 長榮海運40個月　董事長鄭貞茂：硬要比較只會造成對立
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
台灣疫苗覆蓋率輸日、韓　專家揭國人3迷思1現象：不見疫情不打、自認身體好不服老
台灣疫苗覆蓋率輸日、韓　專家揭國人3迷思1現象：不見疫情不打、自認身體好不服老
關聯揭曉！台灣桃園機場清潔員初判染OMICRON變異株　搭乘同班通勤巴士、防疫計程車司機染疫
關聯揭曉！台灣桃園機場清潔員初判染OMICRON變異株　搭乘同班通勤巴士、防疫計程車司機染疫
台灣出現首起「Flurona」病例！羅一鈞：相當常見　別用奇怪的字來描繪
台灣出現首起「Flurona」病例！羅一鈞：相當常見　別用奇怪的字來描繪
台灣1/4本土+4 皆與桃園機場有關、境外+30 美國占22位最多
台灣1/4本土+4 皆與桃園機場有關、境外+30 美國占22位最多
"