【台灣桃園機場群聚案共8人】清潔公司採檢出爐　王必勝：除7名確診者都陰性

中央流行疫情指揮中心在桃園國際機場成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝（圖）統籌。 中央流行疫情指揮中心在桃園國際機場成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝（圖）統籌。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）桃園機場爆發8人群聚，衛福部醫福會執行長王必勝今（6）日指出，目前桃機外包清潔公司檢驗結果已出爐，除7名確診者以外，其餘都是陰性，8日會針對清潔公司所有員工再次進行採檢。

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中央社報導，王必勝上午指出，未來幾天會對於相關人員包括車隊、清潔及桃機相關人員進行健康監測等，後續在人員管理部分是第一個重點，其次根據現在已知相關可能傳播途徑，做流程修正或硬體改善，再配合桃園市政府衛生局疫調結果做協調。

王必勝表示，針對昨晚3名新增確診者，桃園市衛生局初步疫調已出爐，已匡列隔離相關人員並採檢完成，等待採檢結果。

他指出，有關疫調相關分析，中央流行疫情指揮中心會統一說明，至於傳播鏈還是要進一步釐清。確診者有一些共同特徵，會根據這些線索再去找可能的感染源及途徑。

針對金嗓歌友會的最新狀況。對此，王必勝說，首先要確認個案的足跡，假設有的話，最好的方法還是要靠社區篩檢站，讓參加、有足跡或有症狀的人接受採檢，這是最有效的辦法。

王必勝指出，把口罩戴好、勤洗手、保持社交距離，這些最基本的事情也是最有效的防疫方法。

中央流行疫情指揮中心3日晚間公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔人員（案17230），截至目前機場群聚共有8名確診者，分別為7名夜班清潔員（案17230、17238、17239、17266、及未列號的3例）及1名防疫計程車司機（案17240），其中案17230、17240病毒基因定序感染Omicron變異株。