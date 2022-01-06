台灣沈浸互動展覽「離線時區」絕美光雕體驗四季思索人生　微風南山登入元宇宙開啟心靈之旅

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）台灣數位藝術團隊紅然RYB Studio打造的展覽「離線時區」（LOG OUT TIME），使用AR裝置帶來的沈浸式體驗從心靈出發回歸生命本質，並且帶領大家進入想像的元宇宙，自即日起於微風南山艾妥列 atre 4F登場。

科技藝術展覽「離線時區」打造沈浸式體驗，主展場可見3米高的神木光雕，帶領繁忙的都會人來到原宇宙開啟一趟心靈之旅，舒適的氣氛及模擬自然的美麗場景，紛紛吸引知名模特兒經紀公司凱渥等企業包場舉辦活動，場內的元宇宙酒吧每日下午17:00開始供應，1月15日早上將舉行元宇宙瑜珈課程，須於線上事先預約制。

策展團隊表示，展覽是一個從現實物理本我要切換到虛擬本我的一個中繼站，暫時從現實世界登出，在這維度中虛實交疊卻無比清澈與寧靜，於視覺感官直擊下，重返直覺與本能的感動，思索人生種種起承轉合，同時又渴望探索著未然的心情下有所啟發。

視覺互動科技工作室紅然成立於2017年，創作團隊由工作資歷皆為10 年以上的資深動畫及程式工程師組成，知名作品包含桃園XPARK水族館、法鼓山除夕祈福撞鐘戶外大型光雕投影、台中7-11烏日無人商店AR互動、藍眼淚VR等。

展覽分為兩大展區，在進入重頭戲前，等候區的「人間市集」攤位以辦公室小植栽、手作文創商品與療癒小物為主，每一位取得通行證的人皆可獲得一組療癒植物種子與小盆器，接著會經過由大量的植栽裝置造景的一座秘境通道，登出現世準備進入「離線時區」。



展場照片（圖片由品牌提供）

主展場為多媒體互動影音沈浸式展演空間。首先映入眼簾的是以真實的綠色植物與虛擬的森林影像交疊而成的空間，搭配高端的技術與美術執行，隨著四個不同的顏色呈現出四個不同的體驗與感悟，分別為一、重返直覺與本能的感動；二、鬆脫日常慣性的感知狀態；三、在好奇與思索中有所啟發；四、邁向心靈重生的契機 。

一棵高達三米多的神木光雕作品佇立於主展場，以270度的投影技術呈現象徵生命的符號，守護著每一個過客，地板投影著無數的虛擬的花草，每一步的感應都如蓮步生花般靈動的回應著，牆面互動投影裝置滿足你探索與好奇的喜悅，與此同時四個階段的精神就像時光幻影的鏡框，投射著生命的起承轉合，踏出一個又一個光圈，無論現世或是虛擬世界，每個生命都終將是自己的主人。

此次，佐臻智慧型眼鏡將首次結合內容設計在「四季長桌」展區同步展出，展現AR智慧眼鏡在過程中視覺上更科技更智能的絕佳體驗。參觀者可透過AR眼鏡，透過5G手機抓取雲端2D/3D物件-泡泡/花瓣，搭配各時區主題，將泡泡/花瓣投影於影境內，與沉浸投影融合。

離線時區LOG OUT TIME / 多媒體互動影音沈浸式展演

展覽時間：2021/11/15 – 2022/02/28

每日營業：上午11:00 ~ 下午21:00（最後入場時間）

展覽地點：微風南山 atre 4F

現場售票：定價NT$380，優惠價NT$300

詳情請於官方臉書查詢



展場（圖片由品牌提供）



展場四季長桌（圖片由品牌提供）



展場療癒星球（圖片由品牌提供）