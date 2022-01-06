【桃園機場群聚共8人】案17239連5天參加金嗓歌友會　衛生局：800名會員今早採檢中

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）桃園機場群聚案擴大，截至今（6）日上午共有8人確診，其中案17239在跨年期間連續5天去金嗓歌友會，據傳跨年夜有近千人參與聚會引發外界擔憂。桃園市衛生局今天表示，上午已開始針對全數歌友會會員進行預防性採檢，約有800人。

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中央流行疫情指揮中心3日晚間公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔人員（案17230），緊接著4、5日又接連有新增確診；指揮中心昨（6）日晚間又緊急公布，桃機群聚案再新增3名確診者，截至今日上午共有7名清潔人員（案17230、17238、17239、17266、及未列號的3例）及1名防疫計程車司機（案17240），共8名確診者。另外，據初步病毒基因定序案17230和17240感染Omicron變異株。

桃園市政府衛生局昨天下午公布疫調足跡，案17239在去年12月29日至今年1月2日去過金嗓歌友會5天。桃園市立委魯明哲昨天晚間在臉書（Facebook）發文，貼出跨年夜歌友會近千人的活動照表達憂心。

對此，桃園市政府衛生局蘇柏文副局長今天表示，確診者自述晚上8點半有去歌友會，但並未直接參與晚會，是在裡面的房間打麻將，衛生所已安排相關接觸者採檢，目前檢驗中，但保險起見，已通知歌友會會長召集會員，今天上午7時30分開始進行採檢，並非以接觸者身分，而是以預防性方式採檢，人數約800人。

由於歌友會會員人數眾多，所牽涉的接觸者數目恐難以估計，台灣新聞記者詢問，衛生局是否有針對這些歌友會家屬做進一步防疫措施，蘇柏文回應，疫調匡列第一步通常都是要先以確診者的可能風險暴露接觸者，除非匡列採檢的這些人有被確診，才會再擴及沒有去參加活動的會員家屬。

蘇柏文呼籲，民眾如有活動軌跡重疊或疑似症狀可至採檢站或醫院採檢，此外，也鼓勵符合資格但尚未完成接種疫苗民眾到合約院所或接種站注射疫苗。