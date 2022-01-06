哈薩克動亂全國進入緊急狀態　獨裁政權求助俄國領軍出面維持和平

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）因燃料價格飆漲引起抗議演變成暴力衝突，中亞國家哈薩克5日宣布全國進入緊急狀態，已導致8名安全人員死亡、317人受傷，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）仍無法平息眾怒。

哈薩克人民走上街頭抗議飆漲的燃料價格進入第三天，示威抗議越演越烈變成暴力衝突成為對政權不滿的宣洩，《CNN》報導，因為官方過去設定燃料價格上限，所以許多哈薩克人已經把汽車燃料轉換成價格相對便宜的液化天然氣。但政府卻在元旦臨時取消價格上限，導致液化天然氣的價格隨即飆升，讓好不容易慢慢從疫情中恢復生計的民眾難以負荷。

法新社報導，哈薩克當局已切斷全國網路及手機通訊，稍早時商業中心阿拉木圖（Almaty）及首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）都已進入緊急狀態，其中阿拉木圖是示威主要地點。哈薩克國營電視台Khabar 24於今晚報導，緊急狀態已擴及全國各地，將維持至1月19日為止，將於晚上11時至早上7時期間實施宵禁。

路透社報導，哈薩克抗議民眾一開始是因為新年燃料價格飆漲而憤怒，後來卻闖入政府建築物放火，高喊痛批前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的口號。

納札爾巴耶夫先前曾執政近30年之久，於2019年下台辭去總統職務，但退休後仍大權在握，現任總統托卡葉夫正是他欽點的接班人。

托卡葉夫稱這場動亂為「恐怖主義分子威脅」，美聯社報導，哈薩克總統在抗議爆發成動亂後向外尋求幫助，由俄國領導的軍隊聯盟表示會派遣維持和平部隊前往該國。