「秘密客」出動奏效　台灣公平會罰新北建案150萬元

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）公平會出動秘密客，果然發現房地產市場存在不少問題，新北市新店區預售案「大坪林ONE」就因為要求購屋人先給付定金，才提供買賣契約書攜回審閱，公平會共計開罰新台幣150萬元。

公平交易委員會今天(5日) 委員會議決議通過，長榮久盟公司與政安廣告公司銷售新北市新店區預售案「大坪林ONE」時，要求購屋人先給付定金，才提供買賣契約書攜回審閱，是足以影響交易秩序的顯失公平行為，已經違反公平交易法第25條規定，因而處長榮久盟公司100萬元罰鍰、政安廣告公司50萬元罰鍰。

公平會接獲民眾反映，到「大坪林ONE」建案接待中心看屋時，銷售人員表示須先支付定金才能審閱契約；公平會隨後也派出「秘密客」，以消費者身分到現場訪查，果然發現有上述情況。

預售屋買賣契約書內容包括購屋重要資訊，最能夠充分揭露交易標的真實情形及雙方權利義務，而且契約書是由建商單方擬定，銷售方處在資訊優勢地位，契約條款又涉及專業用語與繁複法規，應該讓購屋人在給付定金之前，有充分審閱契約的機會，才能審慎評估。

公平會表示，如果按照此案情況，要求購屋人先支付定金，才提供買賣契約書攜回審閱，將陷購屋人於資訊弱勢的不利地位，影響購屋人作成交易決定而顯失公平，這也對其他依法令規定提供買賣契約書給購屋人攜回審閱的同業形成不公平競爭，足以影響交易秩序，違反公平交易法第25條規定。

公平會日前表示，未來將提高不動產案件的罰鍰，強化嚇阻力道。不過中央社5日引述公平會副主委陳志民說，此案尚未採用新作法，一是會內還沒有通盤討論處理原則，二是建商已承認疏失並立即改正，考量業者態度以及銷售金額後，對長榮久盟公司開罰100萬元。

房市交易火熱，為了維護不動產市場交易秩序，公平會去年底表示，除了提高罰鍰金額，也將強化稽查手段，除了實地稽查，不排除扮演「秘密客」走訪建案，看是否有違規行為。

當時民進黨立委邱議瑩擔心反而造成建商閉門銷售、只賣熟客。公平會主委李鎂說，秘密客非唯一方式，會滾動式調整查訪方式。

立法院經濟委員會去年(110年) 11月10日審查民國111年度中央政府總預算案關於公平交易委員會單位預算部分。

當時民進黨立委邱議瑩詢問公平會扮秘密客查房產廣告不實相關議題。列席的李鎂表示，建商不實廣告向來是查處重點，目前建商預售方式多元，公平會查處廣告不實方式很多，包括跟內政部的聯合稽查小組一起調查等。而扮成秘密客，則是以消費者角度接觸，看其銷售情形並取得廣告資料，並在與銷售人員的互動中，判斷是否有不實情況。

邱議瑩指出，若是公平會要扮成消費者當秘密客，是否某些程度上，會造成建商挑客人、閉門銷售給熟客的情況，尤其在非常熱門的地段，可能反而造成一般消費者無法接觸到建案。

李鎂回答，查處廣告的方式很多，依不同情境、建案、規模大小，促銷方式有很多。秘密客並非唯一的方式，也可以在網路上監控。關於要使用什麼方式查不實建案廣告，公平會會一直滾動式調整。