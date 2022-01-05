新北學校社工師實物銀行募500床暖被 愛心讓孩子過暖冬

值此歲末冬寒之際，教育局於今(5)日在設立於義學 國中內的西區學生輔導諮商中心辦理「暖暖過冬」捐贈暨感恩活動。 由全國首創的「新北市學校社工師實物銀行」發起募集方案，在學校 社工師在訪視評估個案需求後所提出，解決弱勢家庭急迫需求， 近期更在短短2週募集到500床全新暖被， 讓全市有需要的孩子暖暖過冬。

新北市學校社工師實物銀行自2016年底率全國之先創立， 也是全台唯一設立於學校的實物銀行，透過募集物資、 申請與發放物資等方式協助有需要的家庭及孩子，迄今已協助5, 815人次的學生受惠。

去(2021)年受新冠疫情衝擊，導致經濟弱勢家庭生計更形艱困， 物資需求大幅提升。因此實物銀行秉持防疫不鬆懈， 服務全方位精神，2021年整年媒合101個社區民眾和機構捐贈各 類物資，透過學校社工師提供給有需求學生。這次「暖暖過冬」 活動能快速募集，特別感謝義學國中家長會榮譽會長鄧皓元、 新北市福德關懷協會以及汐止二聖宮六房天上聖母等單位捐贈， 將溫暖與愛傳遞全市需要幫助的家庭。

埔墘國小學校社工師林佳宜表示，平時在校表現乖巧積極的小雲(化 名)每日需步行30分鐘上學，經訪視後發現她們母子居住在不到5 坪空間，僅能蓋著陳年泛黃且破舊的棉被入睡， 不僅無法保暖也不衛生。 因此今年特地幫小雲這樣的案家提出暖被申請需求， 也透過後續介入與關懷，逐步改善這類家庭居住環境和品質。

實物銀行除依個案需求募集，也擇重要節日如9月份開學初進行特殊 發放。2022學年度發放內含食物、文具用品、口罩、 酒精和衛生紙等防疫用品的「開學禮包」數量共1,284份，有1 12所學校申請是歷年最多。當時經歷一個最長暑假且疫情不穩定， 除民間單位捐贈外，也有許多老師和學生自發性號召捐贈開學物。 像是丹鳳高中曾素芬老師即號召29校內老師響應捐贈上千份衛生紙 與幾百份調理包，提供補充孩子學習及生活所需， 讓學生能安心上學、健康防疫。

信義國小輔導組長陳怡靜表示， 當時開學禮包活動提供必要防疫用品給一對兄妹。 孩子長期跟身障父親在街頭賣玉蘭花， 身上總帶異味且衣服髒汙破損，影響人際關係。 活動後除持續透過實務銀行提供福利資源， 更藉由學校社工師諮詢訪視，提升家庭照顧功能， 增進學生生活自理及照顧能力，現在有看到孩子逐漸進步很欣慰。

此外，實物銀行也因疫情延伸在地防疫服務新型態，從去(2021) 年暑假特別與全家便利超商合作「物資卡」，截至去年底已提供70 1份，每份4張卡上面有條碼讓學生就近至超商兌換家庭物資， 例如米、麵、鮮乳及洗髮精……等。中山國中盧姵宇老師說， 特殊生小昇(化名)領了物資卡後，學著規劃運用所需物資， 對生活和學習很有進步。在個管老師和社工師陪伴引導下， 孩子踏入超商練習購物、願意與人溝通，令人感動不已。

教育局長張明文表示， 感謝社會各界匯聚愛心捐助物資匯聚於實物銀行， 扶持陪伴有需要的孩子，在寒冬份外暖心。 由學校社工師協助將這些無私的奉獻及時傳遞到每一個需要的家庭， 期盼愛心義舉陪伴孩子成長，感受滿滿的幸福。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供