新北學校社工師實物銀行募500床暖被 愛心讓孩子過暖冬

值此歲末冬寒之際，教育局於今(5)日在設立於義學國中內的西區學生輔導諮商中心辦理「暖暖過冬」捐贈暨感恩活動。由全國首創的「新北市學校社工師實物銀行」發起募集方案，在學校社工師在訪視評估個案需求後所提出，解決弱勢家庭急迫需求，近期更在短短2週募集到500床全新暖被，讓全市有需要的孩子暖暖過冬。
新北市學校社工師實物銀行自2016年底率全國之先創立，也是全台唯一設立於學校的實物銀行，透過募集物資、申請與發放物資等方式協助有需要的家庭及孩子，迄今已協助5,815人次的學生受惠。
去(2021)年受新冠疫情衝擊，導致經濟弱勢家庭生計更形艱困，物資需求大幅提升。因此實物銀行秉持防疫不鬆懈，服務全方位精神，2021年整年媒合101個社區民眾和機構捐贈各類物資，透過學校社工師提供給有需求學生。這次「暖暖過冬」活動能快速募集，特別感謝義學國中家長會榮譽會長鄧皓元、新北市福德關懷協會以及汐止二聖宮六房天上聖母等單位捐贈，將溫暖與愛傳遞全市需要幫助的家庭。
埔墘國小學校社工師林佳宜表示，平時在校表現乖巧積極的小雲(化名)每日需步行30分鐘上學，經訪視後發現她們母子居住在不到5坪空間，僅能蓋著陳年泛黃且破舊的棉被入睡，不僅無法保暖也不衛生。因此今年特地幫小雲這樣的案家提出暖被申請需求，也透過後續介入與關懷，逐步改善這類家庭居住環境和品質。
實物銀行除依個案需求募集，也擇重要節日如9月份開學初進行特殊發放。2022學年度發放內含食物、文具用品、口罩、酒精和衛生紙等防疫用品的「開學禮包」數量共1,284份，有112所學校申請是歷年最多。當時經歷一個最長暑假且疫情不穩定，除民間單位捐贈外，也有許多老師和學生自發性號召捐贈開學物。像是丹鳳高中曾素芬老師即號召29校內老師響應捐贈上千份衛生紙與幾百份調理包，提供補充孩子學習及生活所需，讓學生能安心上學、健康防疫。
信義國小輔導組長陳怡靜表示，當時開學禮包活動提供必要防疫用品給一對兄妹。孩子長期跟身障父親在街頭賣玉蘭花，身上總帶異味且衣服髒汙破損，影響人際關係。活動後除持續透過實務銀行提供福利資源，更藉由學校社工師諮詢訪視，提升家庭照顧功能，增進學生生活自理及照顧能力，現在有看到孩子逐漸進步很欣慰。
此外，實物銀行也因疫情延伸在地防疫服務新型態，從去(2021)年暑假特別與全家便利超商合作「物資卡」，截至去年底已提供701份，每份4張卡上面有條碼讓學生就近至超商兌換家庭物資，例如米、麵、鮮乳及洗髮精……等。中山國中盧姵宇老師說，特殊生小昇(化名)領了物資卡後，學著規劃運用所需物資，對生活和學習很有進步。在個管老師和社工師陪伴引導下，孩子踏入超商練習購物、願意與人溝通，令人感動不已。
教育局長張明文表示，感謝社會各界匯聚愛心捐助物資匯聚於實物銀行，扶持陪伴有需要的孩子，在寒冬份外暖心。由學校社工師協助將這些無私的奉獻及時傳遞到每一個需要的家庭，期盼愛心義舉陪伴孩子成長，感受滿滿的幸福。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供