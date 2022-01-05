新北市螢火蟲書屋首創以菇蕈農創 榮獲國際社會投資報酬率SROI認證

新北市政府農業局與農業創生團隊石碇區螢火蟲書屋創辦人葉家豪， 2016年於文山煤礦聚落打造「螢火蟲書屋」且耗費152萬， 發起淨山行動並號召志工，改善水資源環境， 將生產靈芝及香菇的部分收益投入社區公益， 以全國首創菇蕈農創榮獲國際社會投資報酬率(Social Return on Investment，簡稱SROI)認證，今(5)日於市政會 議獻獎，新北市長侯友宜鼓勵團隊為地方奮鬥爭光，在國際上發光。

青農葉家豪原是上班族， 在一次登山健行驚見家鄉滿山滿谷的垃圾， 不捨兒時記憶被垃圾埋沒，便開始撿拾多達六、七十噸垃圾， 垃圾推中發現螢火蟲，協助牠找到回家路， 而後租下日治時期礦業破爛老厝，以撿廢不廢的精神，成立「 螢火蟲書屋」，此舉感動鄉親父老。「螢火蟲書屋」 宗旨就是要鼓勵在地學童，書中自有黃金屋的理念。然而於2017 年開幕前夕，遭逢尼莎颱風將屋頂掀斷， 但沒有澆熄想幫助孩童的心，便開始籌措各方資源， 於天橋地下道叫賣在地優質蔬果，換得資金修復屋頂。

經歷災後修復期，萌生推動永續事業念頭。多年來， 觀察到石碇水域多、濕氣重的特性，並結合自身專業農業知識， 種植段木菇與導入智慧化溫室， 以微生物製劑協助提升地力降低肥料使用量，設置智慧化菇產業。於 2019年農業局與石碇區農會的女力食堂合作開發靈芝香菇水餃並 透過電商物流配送，將食堂部分收益回饋鄉里淨山與閱讀活動、 搭建公車站牌、打造社區綠美化，點滴耕耘里山農創精神， 創造環境永續，打造共榮共好的世代。

葉家豪表示，其實人類比地球更需要永續，提到社會投資報酬率（S ROI）的永續評量方式，提供實際應用及輔助投資決策， 提升績效表現並改善服務品質，建造「 十八重溪光點聚落的螢火蟲書屋支持系統」通過社會價值( Social Value International)認證並取得SROI影響力報告書， 審計每投入1塊錢就為社會創造出5.62塊的價值與效益， 未來將積極致力於開發靈芝及香菇的加工產品與碳匯加值， 提升山村的發展，建構永續價值，為台灣的經濟、 社會與環境盡一份心力。

新北市長侯友宜表示，青農螢火蟲書屋的葉家豪， 今年得到社會投資報酬率SROI國際認證，目前全台僅有30本報 告書獲此認證，是非常了不起的成就。這些年， 葉家豪除了回到故鄉不斷帶動產業發展外，更重要的， 是他持續在做很多公益， 螢火蟲書屋就是讓孩子們在好的環境裡面閱讀、學習的空間， 讓他們有機會重新塑造另外一個人生。正逢我們青年局成立， 這是一個青年築夢的案例，用創新的方式創業， 我們青年局會繼續與這些年輕的、地方創生的朋友們，並肩作戰， 感謝家豪與他的家人協助，政府全力支持，除了事業揚名立萬外， 更重要的，是成為年輕人們的楷模。

新北市農業局長李玟表示，書屋就像是螢火蟲微小但不渺小， 點滴匯聚亦照亮世界，農業局將持續農業創生輔導計畫， 盤點具地方特色的產業資源，協助開創優質農產品的通路， 形成事業及產業，申請並取得認證，受到國際的肯定， 鼓勵優質青年及人才返鄉，達到農業創生的目標。 目前正值十八重溪光點聚落的香菇、靈芝上市期間， 欲品嚐優質農產品及購買春節禮盒，請洽螢火蟲書屋臉書網址。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供