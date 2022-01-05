臺灣土銀統籌主辦永冠集團美元1.3億元暨新臺幣21.45億元ESG連結聯貸案完成簽約

臺灣土地銀行統籌主辦永冠能源科技集團公司暨英屬維京群島商永冠能源材料公司台灣分公司聯貸案，已成功完成募集。該案經各銀行踴躍參貸超額認購達134%，最終以美元1.3億元暨新臺幣21.45億元結案，並於2022年1月4日簽訂聯合授信合約。本案將永續發展概念(ESG，包含環境、社會、公司治理)納入聯貸條件，永冠集團達成相關指標，聯貸銀行團給予相應之優惠，由銀行團與永冠集團共同履行企業社會責任，共創永續價值。

該案資金用途主要作為償還金融機構借款及可轉換公司債、購置臺中港廠機器設備及充實營運資金，募集5年期總金額美元1.3億元暨新臺幣21.45億元聯貸案，由臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行，華南銀行、永豐銀行、合作金庫銀行、彰化銀行及上海商銀等行庫共同參與，顯見各銀行對於永冠集團長期務實經營均予認同與肯定。

永冠集團主要從事球狀石墨鑄鐵、灰口鑄鐵等高級鑄造產品之製造及銷售，並應用於大型風力發電機之零組件(輪轂及基座)、塑膠射出成型機、大型精密工具母機等，憑藉其精進的技術、優良的品質、穩定的交期，獲得國內外大廠肯定。為支持政府實施離岸風機國產化政策，永冠集團積極興建臺中港廠，期望不僅完整供應臺灣本土市場，並能以該廠作為亞太區大型風機供應鏈樞紐，搶攻歐美及亞太市場。除臺中港廠外，永冠集團同步規劃泰國廠之建設，以抓緊東南亞快速發展之新興市場商機。此外，永冠集團亦與其他企業合組「離岸風電臺灣隊」，除爭取在臺灣外海建置離岸風場外，更放眼於亞太離岸風電市場，期許從風機零件供應商轉型為風電開發商。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務。此外，臺灣土地銀行亦大力推動綠能產業融資，與綠色及永續發展產業攜手共創經濟新動能。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。