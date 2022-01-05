【一路向北】南韓居大不易？ 脫北者寧拋自由冒險回鄉

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一名好不容易自北韓叛逃至南韓的脫北者，卻跋山涉水，選在今年元旦冒險越過兩韓軍事分界線，重回獨裁政權治下。這也讓外界再次正視脫北者困境，南方的日子是否沒有想像中美好，自由的滋味其實百味雜陳？

根據衛報，這名30多歲的男子，是於2020年11月逃至南韓。他聲稱自己是體操選手，爬過重重圍籬才得以成功脫北。然而，他雖獲得政府安置，保障了個人安全、住處、醫療服務與清潔工工作，日子卻似乎僅能糊口。

男子的鄰居透露，看到他「脫南」前一日，把床褥全扔到了垃圾車，狀況很新，令人不解。本想向他討床墊，但「彼此連句問候都沒說過」，故而作罷。

南韓官方表示，男子應非間諜，但他雖被監視器拍到，還是能兩度穿越佈滿地雷、重兵巡邏的兩韓邊界，這等來去自如的功夫，豈能等閒視之？相關單位已展開調查。

事實上，脫北者在南韓掙扎度日，並非少數。自1990年末以來，逾3萬3千名北韓人逃至南韓，其中多數取道中國與東南亞，盼能逃離政治迫害、糧食短缺與貧窮。

誠然，部分脫北者得到了夢寐以求的生活，在南韓扎根茁壯，成為成功的富裕階級，如首位脫北者國會議員池成鎬（Ji Seong-ho）。然而更多的是，在社會底層苦苦拚搏的弱勢，找不到像樣的工作，最不缺的是各種歧視。

根據南韓統一部數據，約56%脫北者收入微薄，近25%是最低收入族群，得靠政府救濟維生。上月公布的一項民調指出，受訪的407名脫北者中，18%表示「想家了」。

過去十年來，嘗過了南韓生活，仍決定踏上返鄉路的「雙重叛逃者」，約有30人。這名前體操選手歸鄉的原因不得而知，可能是思鄉情切，可能是經濟困頓或心理調適不良，可能都有，可能一言難盡。

在文化、社會與價值觀迥然不同的環境下，對一切得重新開始的脫北者而言，韓劇本就不全是，喜劇收場。