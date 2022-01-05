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【台灣桃機群聚案累計5人】防疫計程車司機確定染Omicron

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/05 16:46
桃園機場出現4名本土病例，包含4名清潔員，及1名防疫計程車司機。

桃園機場出現4名本土病例，包含4名清潔員，及1名防疫計程車司機。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）桃園機場爆發群聚事件，截至今日共5人，包含4名清潔人員、1名防疫計程車司機，指揮中心指揮官陳時中今（5）日表示，這名防疫計程車司機（案17240）基因定序出爐，與最早確診的案17230一樣感染Omicron變異株。

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中央流行疫情指揮中心3日晚間公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔人員（案17230），據初步病毒基因定序感染Omicron變異株。緊接著4、5日又陸續出現確診者，截至目前機場共有4名清潔人員（案17238、17239、17266）、1名防疫計程車司機（案17240），共5名確診者。

陳時中今天下午疫情記者會中說明，由案17230衍生出另3位清潔員確診，都搭同班次交通車，也針對防疫計程車隊擴大採檢，懷疑曾有共用場所的風險，因此查出案17240確診。

陳時中，案17230早前已確認感染Omicron變異株，今案17240定序結果出爐，同樣是感染Omicron變異株，但案17240完整病毒定序尚未完成，且其他確診清潔人員基因定序尚未出爐，還無法定論是否由停車場廁所清潔員開始傳播。

現階段已知桃園機場群聚Omicron確診者中，僅有案17230的Ct值持續上升，代表病毒量已過高點、正在往下降；除了案17266剛確診、只採檢1次外，其他3例Ct值都往下降，病毒量沒有增加中。他表示，在蒐集完整資料後，這些個案的Ct值高低有助於判定感染的先後順序和整體傳播鍊。

他最後也強調，雖然案17230最早確診，Ct值也最高，但現在仍不能定論是由該案例開始傳播。

【台灣桃機群聚案累計5人】防疫計程車司機確定染Omicron

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