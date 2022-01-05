台灣桃園機場群聚延燒！四名確診清潔人員足跡公布　12場所民眾若曾前往請於18日前自我健康監測

4名桃園機場群聚確診的清潔人員足跡於今(5)日公布（圖擷取自家樂福中壢店） 4名桃園機場群聚確診的清潔人員足跡於今(5)日公布（圖擷取自家樂福中壢店）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園市府今（5）日公布近日桃園機場群聚的4名確診女清潔工足跡，包含中壢金嗓歌友會、家樂福中壢店、大潤發平鎮店等，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前自我健康監測。

中央流行疫情指揮中心5日公布桃園市新增1例本土個案，案17266為桃園市中壢區61歲女性，已施打過2劑疫苗，其為4日公布的案17230、17238、17239同為信實公司清潔人員，為此次桃園機場群聚第5例。

據市府疫調，由於案17266原先搭乘八德線交通車，後於上月25日至1月4改為搭中壢線交通車，案17230、17238、17239共乘交通車，所以並未出現在原本通勤車乘客名單中，4日出現乾咳、喉嚨不適等現象，自行至龍岡大操場天幕社區採檢站採檢後確診，Ct值16，同住兒子檢驗結果為陰性，目前相關疫調及防治工作正在進行中。

桃園市府公布案17230、17238、17239、17266的公共場所足跡，上月29日至1月2日前往金嗓歌友會；上月30日至31日上午搭乘中壢客運112N號公車往忠貞市場方向；上月30日至31日下午搭乘桃園客運112S號公車往金鋒市場方向。

1月1日16：35-17：21家樂福中壢店；1月2日18：00金翔鴻麵包店；1月3日08：15-09：20弘爺漢堡冠柏店，09：00-10：00忠貞市場，11：00-12：00大潤發平鎮店，16：10-16：20懷仁大藥局，16：25-16：50中北黃昏市場，21：15-21：19百年神仙蛋糕；1月4日11：45中華電信內壢忠孝服務中心。

市府表示，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前進行自我健康監測。監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打「1922」或「0800-033355」專線通報。