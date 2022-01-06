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帥炸！鋼彈聯名口罩三大機體首度登場　也有小孩尺寸1/12全台灣這裡買得到

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/06 08:52
匠心攜手《機動戰士鋼彈UC》推出《鋼彈聯名口罩》，共有完整機體、局部機體、數位迷彩3大系列等粉絲搶購！(圖片由品牌提供)

匠心攜手《機動戰士鋼彈UC》推出《鋼彈聯名口罩》，共有完整機體、局部機體、數位迷彩3大系列等粉絲搶購！(圖片由品牌提供)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣口罩大廠康匠旗下品牌-匠心，攜手香港羚邦集團代理的《機動戰士鋼彈UC》推出3大系列，共13款《鋼彈聯名口罩》，將於1月12日起全台7-11及線上正式發售。

匠心推出的《鋼彈聯名口罩》中「完整機體系列」，共有「獨角獸模式」、「新安洲裝甲」與「剎帝利裝甲」三大機體爆帥登場！「獨角獸模式」完美還原動畫中右手握光束麥格農步槍、左手拿護盾的戰鬥姿勢，搭配大面積裝甲接縫線條背景圖樣，展示出作為主角機體的十足氣場！更以獨角獸毀滅模式的機體頭部面具及外部裝甲張開後，展露出內部紅色燐光的精神感應框架為靈感，打造出「獨角獸模式」及「獨角獸毀滅模式」。

你是吉翁的支持者嗎？新吉翁陣營則推出新安洲機體頭部面具的「新安洲模式」，以及機體胸前象徵意味濃厚的新吉翁標誌「吉翁公國」，購買一盒即可獲得兩種款式，「新安洲裝甲」選擇動畫中機體飛行的姿勢，連胸前新吉翁標誌都細緻還原，再搭配鮮紅色背景圖樣，展現被稱為「紅色彗星再現」的霸氣風範！「剎帝利裝甲」則以展開四片如葉子般護甲的型態，搭配墨綠背景底色，讓人聯想到駕駛員瑪莉妲冷靜、沈穩的特質！

「鋼彈聯名口罩–數位迷彩系列」以獨角獸、新安洲、剎帝利、報喪女妖及薩克等機體的配色做為設計概念，讓鋼彈迷戴上口罩，低調地支持喜歡的機體外，也能滿足非鋼彈粉的日常佩戴！其中獨角獸以毀滅模式及解放模式兩種不同型態為設計概念，推出紅色燐光的「獨角獸數位迷彩」與綠色燐光的「解放版獨角獸數位迷彩」兩款；而獨角獸二號機報喪女妖則以毀滅模式發動時，精神感應框架發出金色光芒的型態為靈感，打造「報喪女妖數位迷彩」款，藍黑底色配上金黃線條的時尚大氣風格，就算不是鋼彈迷也能輕鬆駕馭！

《鋼彈聯名口罩》推出孩童版及成人版，皆以新型PE鼻線及降壓寬耳帶打造舒適的佩戴體驗，，一盒20入售價新台幣170元將於1月12日起台灣康匠官網與全台7-11同步販售。

帥炸！鋼彈聯名口罩三大機體首度登場　也有小孩尺寸1/12全台灣這裡買得到
「獨角獸模式」（圖片由品牌提供）

帥炸！鋼彈聯名口罩三大機體首度登場　也有小孩尺寸1/12全台灣這裡買得到
「新安洲裝甲」（圖片由品牌提供）

帥炸！鋼彈聯名口罩三大機體首度登場　也有小孩尺寸1/12全台灣這裡買得到
《機動戰士鋼彈UC》推出3大系列聯名口罩（圖片由品牌提供）

帥炸！鋼彈聯名口罩三大機體首度登場　也有小孩尺寸1/12全台灣這裡買得到
聯名口罩也有推出孩童版（圖片由品牌提供）
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2022/01/05 09:57

更新時間 : 2022-01-06 09:38 GMT+08:00

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