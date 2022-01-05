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〈時評〉韓流再起　藍營政治人物皮皮剉

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/01/05 15:49
前高雄市長韓國瑜, 1月2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，現場擠滿熱情的支持群眾。中央社

前高雄市長韓國瑜, 1月2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，現場擠滿熱情的支持群眾。中央社

高雄市前市長韓國瑜舉辦新書發表會，湧入上萬名支持者，證明韓國瑜在藍營支持者仍有號召力，他的每一步，都帶給國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康壓力，並直接衝擊到2024年總統大選的政治布局與規畫，這波韓流再起，也讓黨內其他政治人物「皮皮剉」。

韓國瑜從高雄市長的位置下台後，沉潛一段時間，最近推出「韓先生來敲門」新書，並且舉辦新書見面會，這代表韓國瑜對於自己的未來，仍有一定程度的想像，同時是藉由這場活動來試水溫。

由於韓國瑜深諳平民化的政治語言，這場活動也證明，韓國瑜在藍營裡面仍然是政治明星，而且繼續受到支持者的期待，只要韓國瑜願意投入，並能找到合適的位置，隨時都有東山再起的機會，這直接影響到朱立倫、趙少康未來之路。

趙少康早已對外宣稱要投入2024年的總統大選，朱立倫雖然沒有正式表態，但政壇上和國民黨人士都很清楚，朱立倫接下來仍是鎖定總統大位。不過，朱立倫要順利挺進總統大選，必須在今年的縣市首長選舉先站穩，若是國民黨沒有開出紅盤，朱立倫必須擔負敗選責任，請辭下台，他的政治生涯勢必提前結束。

這是朱立倫的賭注，因為國民黨若能拿下更多縣市，他大可創造個人聲勢，確保自己在黨內的地位，進而有機會能拿到黨內參選總統的入場券。相形之下，趙少康沒有這層顧忌，他日前成功組織戰鬥藍，主要是站在輔選的位置上替人抬轎，靠著議題發聲，以維持他在政壇上的溫度。

同樣地，韓國瑜若還有企圖心，必須替自己找到一個舞台，讓他能在媒體面前曝光，因此，透過出書來試水溫，是韓國瑜政治新局的起手勢。在確認自己的人氣後，韓國瑜只要維持熱度，像是挾帶自己的人氣，四處為黨內候選人站台造勢，絕對有機會再爭取黨內提名角逐下一屆總統。

韓國瑜當然也可選擇投入縣市長選舉，只是萬一選上，將會重蹈他以高雄市長身分角逐總統大選的覆轍，所以他今年不太可能站到第一線投入選戰。而韓國瑜可趁這段期間審時度勢，再決定是否參選總統，或是與他人尋求合作，重新問鼎總統大位。

而韓國瑜的一舉一動，都左右藍營政治人物的未來。
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更新時間 : 2022-01-05 16:46 GMT+08:00

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