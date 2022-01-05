〈時評〉韓流再起　藍營政治人物皮皮剉

前高雄市長韓國瑜, 1月2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，現場擠滿熱情的支持群眾。中央社 前高雄市長韓國瑜, 1月2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，現場擠滿熱情的支持群眾。中央社

高雄市前市長韓國瑜舉辦新書發表會，湧入上萬名支持者， 證明韓國瑜在藍營支持者仍有號召力，他的每一步， 都帶給國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康壓力，並直接衝擊到2 024年總統大選的政治布局與規畫，這波韓流再起， 也讓黨內其他政治人物「皮皮剉」。

韓國瑜從高雄市長的位置下台後，沉潛一段時間，最近推出「韓先生來敲門」新書，並且舉辦新書見面會， 這代表韓國瑜對於自己的未來，仍有一定程度的想像， 同時是藉由這場活動來試水溫。

由於韓國瑜深諳平民化的政治語言，這場活動也證明， 韓國瑜在藍營裡面仍然是政治明星，而且繼續受到支持者的期待， 只要韓國瑜願意投入，並能找到合適的位置， 隨時都有東山再起的機會，這直接影響到朱立倫、趙少康未來之路。

趙少康早已對外宣稱要投入2024年的總統大選， 朱立倫雖然沒有正式表態，但政壇上和國民黨人士都很清楚， 朱立倫接下來仍是鎖定總統大位。不過， 朱立倫要順利挺進總統大選，必須在今年的縣市首長選舉先站穩， 若是國民黨沒有開出紅盤，朱立倫必須擔負敗選責任，請辭下台， 他的政治生涯勢必提前結束。

這是朱立倫的賭注，因為國民黨若能拿下更多縣市， 他大可創造個人聲勢，確保自己在黨內的地位， 進而有機會能拿到黨內參選總統的入場券。相形之下， 趙少康沒有這層顧忌，他日前成功組織戰鬥藍， 主要是站在輔選的位置上替人抬轎，靠著議題發聲， 以維持他在政壇上的溫度。

同樣地，韓國瑜若還有企圖心，必須替自己找到一個舞台， 讓他能在媒體面前曝光，因此，透過出書來試水溫， 是韓國瑜政治新局的起手勢。在確認自己的人氣後， 韓國瑜只要維持熱度，像是挾帶自己的人氣， 四處為黨內候選人站台造勢， 絕對有機會再爭取黨內提名角逐下一屆總統。

韓國瑜當然也可選擇投入縣市長選舉，只是萬一選上， 將會重蹈他以高雄市長身分角逐總統大選的覆轍， 所以他今年不太可能站到第一線投入選戰。 而韓國瑜可趁這段期間審時度勢，再決定是否參選總統， 或是與他人尋求合作，重新問鼎總統大位。

而韓國瑜的一舉一動，都左右藍營政治人物的未來。