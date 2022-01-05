金虎迎春，石門福華生肖屬「虎」Buffet整桌打85折

國人對吃到飽情有獨鍾， 石門福華HOVII KITCHEN餐廳自推出週末自助餐以來，反應熱烈，許多顧客反應訂不到位，為慶祝金虎年到來及答謝長久以來支持福華的消費者，本月特別帶著2.0版回歸，只要生肖屬「虎」的朋友，自助餐即享85折優惠，讓饕客大飽口福之餘更兼省荷包。不僅如此，春節期間更加碼推出限定雙重好康，一連8天吃到飽天天抽1折紅包，還有機會把萬元豪禮帶回家，還不能肆意出國的今年，邀請賓客們一同沾喜氣為新年揭開序幕。

館內HOVII KITCHEN餐廳自助餐優惠持續開跑，即日起祭出「虎虎生風」專案，截止至3/31活動期間內，凡生肖屬虎者（出生西元年1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010），每週五、六晚間17:30至20:00用餐出示證件，同行一桌享85折優惠大快朵頤。值得一提的是，還可再與贈送的100元抵用券合併使用（單次限用1張折抵使用，抵用券數量有限送完為止），相當於現省227元！各國海陸料理輪番上陣，誠意十足。

春節期間（1/29至2/5）超豪華自助餐饗宴，晚餐每人只要888元+10%，就能爽嗑炸蝦、美式BBQ霜降豬、煙燻鮭魚、肋眼牛排等澎湃大餐，同步推出「紅包抽抽樂」好康活動，折扣數1~9折不等，每日最大獎為當日消費1折優惠，限量1組幸運兒89元吃到飽！在歡欣氣氛中品嚐五星美饌，迎接新年好彩頭。

此外，前五日（1/29至2/2）還可額外參加「福氣抽獎」，獎品包括雅緻雙人房住宿券5組、500元餐飲抵用券5組及HOVII熊100公分大玩偶等超值好禮帶回家，共150個中獎機會，總價值3萬元回饋;除夕夜現場亦有捏麵人互動攤位，闔家共享好吃又好玩的團圓時刻，以上優惠需另加原價一成服務費，訂位請洽：03 4714888分機4201（轉餐飲部）。

HOVII KITCHEN餐廳自助百匯規畫六大料理餐檯，260坪用餐座位全面開放，「現切肉檯區」必備的美國頂級肋眼牛排，鮮切軟嫩肉質加上迷人炙烤香氣，飽滿多汁超過癮; 人氣主餐亦有廣受好評的爐烤蜜汁火腿，配上解膩的黃芥末醬，全面滿足肉食控大口吃肉的慾望。「鮮蔬沙拉與冷盤區」將近20多種繽紛蔬菜及根莖類，搭配特調醬料及堅果，每一口都吃得到清鮮滋味。海鮮餐檯供應每日現流螃蟹、肥美的白灼蝦、五味淡菜及樹子蒸鮮魚等新鮮海味，時刻擄獲饕客芳心；其他像是三杯虎皮花枝、茶香燻雞、炸蝦、現煎杏鮑菇、香濃紅酒肉醬義大利麵等令人垂涎三尺的美味都能無限取用。另有開胃菜、現做熱食、暖胃湯品、港式小點等豐富菜色，最後再來點招牌甜品蜂蜜雞蛋糕，吸睛的HOVII熊造型，絕對是視覺及味覺的雙重享受。