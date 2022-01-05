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全面開打！台灣公費流感疫苗明起擴大全民　2種疫苗接種間隔至少7天

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/05 15:17
（圖/疾管署）

（圖/疾管署）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疾管署今(5)日宣布，明起公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，尤其是65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員，將開放至疫苗用罄為止。

疾管署表示，2021年度公費流感疫苗分2階段施打，除50至64歲無高風險慢性病成人於第二階段11月15日開打外，其於對象均為10月1日開打。截至2022年1月4日，公費疫苗總接種數約562萬劑，整體疫苗使用率逾91.9%，剩餘量約49萬劑；目前全國約有3,700餘家合約院所(含部分衛生所)提供接種服務，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約，以確保可施打到疫苗。

另公費流感疫苗接種期間，COVID-19疫苗接種作業持續進行，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，2種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。疾管署提醒民眾於預約或接種前主動告知疫苗接種史，合約院所應於接種區建立動線分流，並請相關工作人員於接種前落實檢核接種紀錄，接種後於健保卡黏貼流感疫苗接種貼紙。

疾管署提醒，國內流感疫情仍處低點尚未進入流行期，民眾可儘速接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。近期氣溫偏低，為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊，民眾除接種疫苗，應養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。如有流感疫苗或流感防治相關疑問，可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
公費流感疫苗

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