【1/5台灣本土+1　境外+25】桃園機場再增1人確診、案17181改判本土　為台北防疫旅館群聚感染

台灣1/5新增26例COVID-19確定病例，分別為1例(案17266)本土及25例境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會） 台灣1/5新增26例COVID-19確定病例，分別為1例(案17266)本土及25例境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增26例COVID-19確定病例，分別為1例(案17266)本土及25例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心指揮官陳時中表示，案17266為本國籍50多歲女性，已接種2劑莫德納疫苗(為突破性感染)，與案17230、案17238及案17239同為桃園機場停車場清潔人員，並曾與前述個案曾搭乘同路線交通車，1月3日出現乾咳、喉嚨不適等症狀，1月4日自行前往採檢站採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。





指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為12例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(11例，案17241-17243、案17250、案17252、案17524、案17256-17259、案17265)、法國(3例，案17244、案17246、案17253)、加拿大(案17245)、丹麥(案17247)、英國(17248)、玻利維亞(案17249)、德國(案17251)、南非(案17255)、澳洲(案17260)、巴拿馬(2例，案17261-17262)、土耳其(案17263)及印尼(案17264)入境，入境日介於去(2021)年11月14日至今(2022)年1月4日。





另1月2日公布之案17181境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案16941之相關感染。陳時中說明，由於兩人基因序列皆為Delta變異株，且S蛋白序列相同，而中國未出現該S蛋白序列的病例，但美國已有多起相關報告，因此研判是美國入境的案16941染疫後傳染給案17181，為一起台北大同區某防疫旅館群聚感染事件。





指揮中心統計，截至目前國內累計17,155例確診，分別為2,493例境外移入，14,608例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。