桃園忠貞市場停業3日　擴大清消至中壢、平鎮、八德23里　陳時中：外出請全程戴口罩

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）桃園機場爆發群聚感染，由於案17230曾前往忠貞市場擺攤，為防止新冠肺炎疫情蔓延，陸軍33化學兵群今（5）日再度進入中壢區忠貞市場，並擴大擴大清消範圍至中壢區14里、平鎮區7里及八德區2里等共計23里。

桃園機場3日晚間起接連爆發本土確診，截至今共5例。其中案17230曾於去(2021)年12月30日及31日上午9時至12時於忠貞市場擺攤，販售耳環、公仔、髪圈等飾品，桃園市政府昨（4）日宣布忠貞市場休市3日(1月4日至6日)，停業範圍包含後龍街、中龍街、前龍街、龍東路(龍德街至前龍街)、龍平路(龍德街至前龍街)、貿一路(龍平路至中正一路)、貿三路(龍平路至中正一路)、貿五路(龍平路至中正一路)及中山路(龍平路至貿東路)。

桃園市環保局長呂理德表示，為防止新冠肺炎疫情蔓延，陸軍33化學兵群4日已經進行第一輪的消毒，除了確診者小孩就讀的兩所學校外，也包含了確診者擺攤的忠貞市場內部攤集環境，以及週邊中壢區龍平里、平鎮區貿易里、八德區霄裡里等10里環境的公共區域消毒工作。

5日及6日也將持續兩天再擴大清消的範圍，除了忠貞市場內部，外圍也擴大到三區23個里的範圍，希望在最短的時間內控制疫情的發展。

另一方面，市府也在忠貞市場內設置3處採檢站，供於同一時段有相同足跡的民眾或攤商篩檢；指揮中心指揮官陳時中亦宣布，桃園市即日起至1月17日期間將全面強化防疫措施，包括外出須全程佩戴口罩，除有飲食需求可暫時免戴口罩外，其餘均得佩戴口罩，例如照相等通通都要戴口罩。