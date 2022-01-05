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桃園忠貞市場停業3日　擴大清消至中壢、平鎮、八德23里　陳時中：外出請全程戴口罩

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/05 14:02
國軍33化學兵群與桃園市府防疫消毒大隊擴大忠貞市場及周邊大範圍消毒防疫。(軍聞社提供)

國軍33化學兵群與桃園市府防疫消毒大隊擴大忠貞市場及周邊大範圍消毒防疫。(軍聞社提供)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）桃園機場爆發群聚感染，由於案17230曾前往忠貞市場擺攤，為防止新冠肺炎疫情蔓延，陸軍33化學兵群今（5）日再度進入中壢區忠貞市場，並擴大擴大清消範圍至中壢區14里、平鎮區7里及八德區2里等共計23里。

桃園機場3日晚間起接連爆發本土確診，截至今共5例。其中案17230曾於去(2021)年12月30日及31日上午9時至12時於忠貞市場擺攤，販售耳環、公仔、髪圈等飾品，桃園市政府昨（4）日宣布忠貞市場休市3日(1月4日至6日)，停業範圍包含後龍街、中龍街、前龍街、龍東路(龍德街至前龍街)、龍平路(龍德街至前龍街)、貿一路(龍平路至中正一路)、貿三路(龍平路至中正一路)、貿五路(龍平路至中正一路)及中山路(龍平路至貿東路)。

桃園市環保局長呂理德表示，為防止新冠肺炎疫情蔓延，陸軍33化學兵群4日已經進行第一輪的消毒，除了確診者小孩就讀的兩所學校外，也包含了確診者擺攤的忠貞市場內部攤集環境，以及週邊中壢區龍平里、平鎮區貿易里、八德區霄裡里等10里環境的公共區域消毒工作。

5日及6日也將持續兩天再擴大清消的範圍，除了忠貞市場內部，外圍也擴大到三區23個里的範圍，希望在最短的時間內控制疫情的發展。

另一方面，市府也在忠貞市場內設置3處採檢站，供於同一時段有相同足跡的民眾或攤商篩檢；指揮中心指揮官陳時中亦宣布，桃園市即日起至1月17日期間將全面強化防疫措施，包括外出須全程佩戴口罩，除有飲食需求可暫時免戴口罩外，其餘均得佩戴口罩，例如照相等通通都要戴口罩。
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忠貞市場
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