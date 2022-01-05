Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

印太軍事合作躍進 日澳互惠准入協定

兩國透過「相互准入協定」加強聯合軍事訓練，並可互派部隊到對方境內。

By 政治組 , 台灣英文新聞－編輯
2022/01/05 13:33
澳洲總理莫里森與日本首相岸田文雄將於6日簽訂「日澳互惠准入協定」。（圖／美聯社）

澳洲總理莫里森與日本首相岸田文雄將於6日簽訂「日澳互惠准入協定」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）坎培拉當局於5日宣布，將與日本簽訂「日澳互惠准入協定」，將來雙方軍隊可出入對方境內，實現進一步軍事合作，維護印太地區和平穩定。

澳洲總理莫里森在今日發布的聲明中指出，6日的視訊會議上將與日本首相岸田文雄正式簽署「日澳互惠准入協定」（Reciprocal Access Agreement），為兩國國防力量的互操作性與合作制定明確框架，該協定表明，日澳致力於共同應對兩國所面臨的共同戰略安全挑戰，為維持印太地區安全穩定做出貢獻。

聲明也指出，兩國也計畫擴大與美國及印度的「四方」合作，討論政商如何於再生能源、關鍵技術及材料方面進行合作。

澳洲金融評論報報導，澳日「相互准入協定」意在嚇阻日益嚴重的中國軍事威脅。日本駐澳洲大使山上信吾受訪表示，兩國透過「相互准入協定」加強聯合軍事訓練，並可互派部隊到對方境內。

山上信吾指出，這是一項「歷史性的重大協議」，可大幅提高嚇阻力，坎培拉和東京當局緊密合作，對印太地區有利。

山上信吾表示，中國或將對日、澳採取進一步經濟制裁，而這種做法有違跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的要求。他也表示，歡迎台灣加入CPTPP。

報導指出，澳日「互惠准入協定」為日本第二次與他國簽訂的重大防衛協議，此前日本僅與美國簽署類似協議。根據協定，未來兩國在聯合軍事訓練和行動的頻率、規模和強度均會提高。
日澳互惠准入協定
日本
澳洲
印太地區
印太區域
和平穩定印太
軍事合作

相關新聞

台灣駐美代表處累計確診11人 另澳洲、越南代表處皆現首例確診
台灣駐美代表處累計確診11人 另澳洲、越南代表處皆現首例確診
2022/01/04 15:56
虎年駕到 臺灣銀行引進虎虎生風金銀紀念幣
虎年駕到 臺灣銀行引進虎虎生風金銀紀念幣
2022/01/02 12:03
2022年囉！全球首場跨年煙火澳洲登場　兩場發射重達6噸煙火
2022年囉！全球首場跨年煙火澳洲登場　兩場發射重達6噸煙火
2021/12/31 21:01
日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才
日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才
2021/12/27 17:20
保護敏感技術不外流 日本擬以20年專利收入補償企業
保護敏感技術不外流 日本擬以20年專利收入補償企業
2021/12/26 15:43

更新時間 : 2022-01-05 13:41 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】家長確診　桃園市一高中一國小•1月4日預防性停課
【更新】家長確診　桃園市一高中一國小•1月4日預防性停課
【快訊】狂晃10幾秒！台灣1/3下午5時46分發生規模6.0地震 震央在東部海域
【快訊】狂晃10幾秒！台灣1/3下午5時46分發生規模6.0地震 震央在東部海域
台北熊好券第2波今抽獎囉！下午2點前派發完畢「可立即使用」
台北熊好券第2波今抽獎囉！下午2點前派發完畢「可立即使用」
新冠變異株Omicron高傳染、低重症？最新研究發現「肺部」是關鍵
新冠變異株Omicron高傳染、低重症？最新研究發現「肺部」是關鍵
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
【斷交還不回國】前駐尼加拉瓜大使吳進木定居當地遭批叛國　外交部：不知其入籍
【斷交還不回國】前駐尼加拉瓜大使吳進木定居當地遭批叛國　外交部：不知其入籍
台灣出現首起「Flurona」病例！羅一鈞：相當常見　別用奇怪的字來描繪
台灣出現首起「Flurona」病例！羅一鈞：相當常見　別用奇怪的字來描繪
1/3台灣境外+25　案17058、17099改判本土確診　為台北防疫旅館Omicron群聚
1/3台灣境外+25　案17058、17099改判本土確診　為台北防疫旅館Omicron群聚
基本月薪明年上修25250元、時薪168元 245萬名勞工受惠
基本月薪明年上修25250元、時薪168元 245萬名勞工受惠
央行2022年預計升息 房貸族荷包恐縮水
央行2022年預計升息 房貸族荷包恐縮水
"