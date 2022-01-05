印太軍事合作躍進 日澳互惠准入協定

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）坎培拉當局於5日宣布，將與日本簽訂「日澳互惠准入協定」，將來雙方軍隊可出入對方境內，實現進一步軍事合作，維護印太地區和平穩定。

澳洲總理莫里森在今日發布的聲明中指出，6日的視訊會議上將與日本首相岸田文雄正式簽署「日澳互惠准入協定」（Reciprocal Access Agreement），為兩國國防力量的互操作性與合作制定明確框架，該協定表明，日澳致力於共同應對兩國所面臨的共同戰略安全挑戰，為維持印太地區安全穩定做出貢獻。

聲明也指出，兩國也計畫擴大與美國及印度的「四方」合作，討論政商如何於再生能源、關鍵技術及材料方面進行合作。

澳洲金融評論報報導，澳日「相互准入協定」意在嚇阻日益嚴重的中國軍事威脅。日本駐澳洲大使山上信吾受訪表示，兩國透過「相互准入協定」加強聯合軍事訓練，並可互派部隊到對方境內。

山上信吾指出，這是一項「歷史性的重大協議」，可大幅提高嚇阻力，坎培拉和東京當局緊密合作，對印太地區有利。

山上信吾表示，中國或將對日、澳採取進一步經濟制裁，而這種做法有違跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的要求。他也表示，歡迎台灣加入CPTPP。

報導指出，澳日「互惠准入協定」為日本第二次與他國簽訂的重大防衛協議，此前日本僅與美國簽署類似協議。根據協定，未來兩國在聯合軍事訓練和行動的頻率、規模和強度均會提高。