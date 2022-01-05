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喝飲料也能很文青！2022最夢幻聯名　大苑子X花磚博物館　聯手推花磚夢幻紙杯！

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/05 12:10
大苑子與全台唯一的花磚博物館展開深度合作推出限量花磚紙杯。（大苑子提供）

大苑子與全台唯一的花磚博物館展開深度合作推出限量花磚紙杯。（大苑子提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）你準備好收集大苑子夢幻又知性的花磚紙杯了嗎！2021年是大苑子20歲生日，在這別具紀念性的一年，大苑子與全台唯一的花磚博物館展開深度合作，希望在慶祝生日的同時，也能讓購買鮮果飲的顧客，在感受鮮果新鮮滋味那一刻，同時認識花磚這個台灣百年前的獨特文化，並獲得大苑子送給自己也獻給顧客的三個祝福：健康、學問與堅持，一起繼續守護台灣文化更多的20年！

守護台灣農業文化，是大苑子一直以來努力做的事；保存台灣花磚文化，是花磚博物館一直以來在做的事！大苑子與花磚博物館跨年度的合作，就是希望讓越來越多的人，能夠一起認識台灣土地上的一切，感受台灣文化帶給大家生活中的美好，不管是辛勤的農夫、美味酸甜的台灣水果，亦或是百年前富貴人家留在屋脊上、牆壁磚瓦上的花磚祝福。

自2021年大苑子生日的4月開始，與花磚博物館一路推出大苑子花磚杯墊、公益桌曆！而這一次，更特別選在2022年的一開始，就推出全台限量的聯名花磚紙杯，展現共同守護台灣文化的熱情與強烈的決心。

花磚博物館此次更特別邀請到日本知名的人氣設計師Chisaki跨刀設計，將花磚圖案以全新的色彩玩轉、拼貼，創造出不同以往的風格，即日起只要到大苑子購買長銷經典飲品芭樂檸檬、芭樂梅、番茄梅、翡翠檸檬，或者暖冬系列的許慶良鮮乳系列飲品，就可以收集到這款夢幻又知性的紙杯唷！

活動資訊

  • 大苑子花磚紙杯　111/1/5起正式推出　全台限量，用完為止
  • 獲得方式：購買暖冬系列 (如桂圓紅棗茶)，或許慶良鮮乳系列飲品 (如許慶良桂圓鮮奶茶、許慶良鮮奶茶、許慶良觀音拿鐵等)，以及暢銷經典不敗的芭樂檸檬、芭樂梅、番茄梅、翡翠檸檬等飲品即可獲得！
大苑子
花磚博物館

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更新時間 : 2022-01-05 13:41 GMT+08:00

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