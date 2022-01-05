孕婦免驚 美國研究：COVID-19疫苗不會致早產

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）擔憂新冠肺炎（COVID-19）疫苗可能會影響肚內寶寶的準媽媽們，或許可以放寬心了。美國疾病管制中心（CDC）研究指出，疫苗與早產無關，也不會導致胎兒體重過輕。

路透報導，CDC在4日出刊的《發病率與死亡率週報》（Morbidity and Mortality Weekly Report）中指出，至少接種一劑新冠疫苗的1萬名孕婦中，4.9%出現胎兒早產，而3萬6千名未接種疫苗的女性中，約7.0%出現早產，此間的數據差異並無太大意義。此外，接種COVID疫苗也不會增加胎兒過小的風險。

研究人員表示，相關數據為施打疫苗的益處提供了支持，其他證據尚包括臍帶血能驗出抗體。不打疫苗的孕婦，一旦染疫，住進加護病房、須裝呼吸器，以及死亡的風險都較高。

此一研究是取自美國六個州、八處衛生機構的資料，所有孕婦皆為2020年5月至10月中受孕。由於當時並無疫苗，這些女性都是在妊娠第二或第三階段中接種疫苗，亦即懷孕滿三個月以後。

不過，該研究有其侷限。由於美國FDA目前僅授權輝瑞（BioNTech/BNT）、莫德納（Moderna）與嬌生（Janssen）三種疫苗緊急使用，其他疫苗是否同理可證無從得知。約96%的孕婦是接種BNT或Moderna（劑量不明），剩下的才是單劑Janssen。

此外，研究未考量這些女性是否曾有其他生產狀況，也無法取得懷孕初期前三個月打疫苗或後期打追加劑的資訊。