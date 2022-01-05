美國女孩大學畢業選擇來台工作　台灣這東西讓父親超嫉妒直呼不公平！

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）美國女孩畢業後聽從爸媽建議選擇來台工作，台灣美食及嚴謹的防疫讓爸爸直呼超不公平而且很嫉妒！

YouTube頻道《不要鬧工作室》4日公布訪問來自美國佛羅里達州的克里斯蒂（Kristi Martin）的2分鐘影片，女主角去(2021)年從大學畢業主修小學教育，現在會在台灣完全是因為父母，因為畢業後找工作，父母建議她嘗試參加海外教英文計畫，「名單上有很多可以申請的國家，我爸當時看見『台灣』馬上跟我講那是裡面最安全的國家，而且是最適合吃貨的地方。」

克里斯蒂說，雖然母親覺得很遠，但只要女兒安全就好，當初她不知道為什麼父親那們堅持要選台灣，她猜測可能是受到看過的影片影響，現在她很感謝台灣政府的熱心幫忙才，可以在這特別的時刻到這來。

在台灣生活3個月後，克里斯蒂表示已經可以看見和家鄉的各種差異，她舉例，台灣防疫和美國截然不同，第一次走進7-11以為走進醫院，有量體溫還有手部酒精消毒，而且為了保護彼此大家都會戴口罩， 現在她終於明白父親的初衷。

再來，台灣的捷運也讓她印象深刻，克里斯蒂捷運準時又乾淨， 不像紐約地鐵在上班的路上會聞到尿騷味，她拍了幾隻在台生活的影片給美國朋友看，包含爬過的山、遊玩過的地方及吃過的美食，「結果我爸媽看完我的影片後跟我抱怨真是不公平，有點後悔他們自己還沒來台灣之前先送我來。」

克里斯蒂透露，爸媽本來計劃聖誕節要來，但因防疫考量台灣邊境尚未開放，「真的很可惜，因為我知道我爸一定會超愛牛肉麵，水餃和火鍋，他還跟我講他已經等不及要吃台灣各式各樣的水果。 」最後，調皮的克里斯蒂跟爸爸通電話，父親在另外一端叮嚀她不要把水果吃光要留給他，還說真是嫉妒！