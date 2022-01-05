【總統內閣喬不攏】立陶宛總統稱以「台灣」設處錯誤 專家：改名機率低

立陶宛內部政治矛盾激化，總統諾賽達4日表示，允許以「台灣」名義設立設立代表處是個錯誤。(Pixabay image) 立陶宛內部政治矛盾激化，總統諾賽達4日表示，允許以「台灣」名義設立設立代表處是個錯誤。(Pixabay image)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）立陶宛總統諾賽達4日受訪表示，立國外交部允許我國以「台灣」之名設立代表處是個「錯誤」。立國專家分析，代表處改名機率「非常低」，台灣外交部發言人歐江安4日回應，「台灣堅定力挺的決心不會改變」。

2021年立陶宛決議與台灣深化關係，宣布將互設代表處，中國隨即採取複合式施壓，2021年11月18日，台灣代表處正式於立國首都維爾紐斯（Vilnius）成立，北京加大施壓力道，召回駐立大使、暫停領事服務，降級中、立兩國外交層級以及實施貿易制裁，阻擋立國商品進入中國市場。

立國總統、總理不合，台灣議題激化矛盾

立陶宛為半總統制民主共和國，現任國家元首為總統諾賽達（Gitanas Nauseda），內閣首領為總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）。據該國政治制度，總統執掌外交、國防大權，並在歐盟峰會中代表立陶宛。

波羅的海通訊社（BNS）報導，諾賽達4日接受廣播電台Ziniu Radijas訪問表示，不認為台灣開設代表處有錯，但以「台灣」為名是個錯誤，遺憾「代表處的名稱成為現在影響與中國關係的關鍵因素」。

諾賽達指出，「代表處的名稱並未徵詢過我的意見」。他的首席外交顧問斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė）先前也曾表示，外交部從未與諾賽達充分研商台灣設處細節，直到問題發生。

立陶宛國家廣播電視（LRT）指出，2019年總統大選中諾賽達與席莫尼特曾為競爭對手，關係緊張，而席莫尼特又與外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）執掌的「祖國聯盟－基督教民主黨」（Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats）關係親近。外傳諾賽達與席莫尼特、藍斯柏吉斯溝不良，於內政多有分歧，中國與台灣議題的分歧無疑更加劇矛盾。

「台灣」代表處曇花一現？ 專家：機率低

中央社報導，立陶宛外交部目前尚未就諾塞達的意見做出評論。駐立陶宛代表黃鈞耀表示，並未接獲立方的「改名」要求，也不便評論駐在國內政。

黃鈞耀強調，將持續尋求與立陶宛發展實質關係，讓立國及其他國家見證與台灣加強往來的益處，以及自由民主國家團結的重要。

立陶宛智庫「東歐研究中心」（EESC）政策分析師、中國事務專家白瑞格（Raigirdas Boruta）則指出，席莫尼特領導之內閣，自2020年12月上任後，便與諾賽達關係緊張，諾賽達近日更在內政議題上砲轟席莫尼特政府。

白瑞格認為，儘管諾賽達近期多次公開強調，內閣在對外事務上顯少徵詢其意見，台灣代表處被迫改名的機率「非常低」。

安全事務專家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）也持相同看法。他近一步指出，諾賽達的發言挫傷立國在台灣議題上的國際立場，在該國面臨強大外部威脅時，將對外事務的內部分歧向外揭，有違總統捍衛國家利益之義務。

勞里納維丘斯也表示，代表處更名無利於換得與中國的長遠利益，反而傷及與美國等盟友的關係。目前中國議題在立陶宛相當敏感，諾賽達或許有意藉此操作提升民意支持度。

據LRT於2021年的發布的民調顯示，立國34%民眾支持政府抗中挺台，26%無意見，40％持反對立場。12月民調也顯示，民眾對政府信心創10年新低，僅17.3%，不信任度從39.6%暴增至47.8%。

席莫尼特的信任度從11月的33%降至12月的30.5%，不滿意度從49.6%上升至52%。「白俄羅斯鉀肥」一事更引發倒閣危機，交通部長、外交部長雙雙請辭未獲准。反觀諾賽達為該國最受歡迎的政治人物，然而其支持度也從54.5%降至52.5%，不滿意度從25.2%上升至27.2%。

台灣外交部：堅定力挺

外交部發言人歐江安指出，基於外交慣例，對於他國政府內部的政策決策過程，外交部不便發表評論。有關立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處而遭受中國大陸全面性的打壓，影響其民間企業及整體國家發展、人民生計福祉，外交部重申，台灣堅定力挺的決心不會改變。

歐江安表示，台灣與立陶宛是基於自由民主共享價值的堅實夥伴，未來雙方將在平等互惠的基礎上，持續強化在經貿投資、產業鏈結、供應鏈安全等領域的密切合作，共同打造強韌穩定的民主供應鏈，增進全球民主同盟的團結與力量。