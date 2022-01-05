案17181台北市家長確診足跡至幼兒園　74人採檢陰性今復課

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市２日新增一起防疫旅館發生疑似COVID-19群聚事件，其中案17181曾赴幼兒園接送小孩，幼兒園因此停課2天。台北市教育局表示，同班師生等74人採檢結果皆為陰性，幼兒園今（5）日起復課。

台北市某防疫旅館2日出現疑似COVID-19群聚，同一旅館內出現2名具時空重疊性確診者，且兩人房間比鄰，初步基因定序為Delta變異株，其中案17181在12月26日檢疫期滿，在自主健康管理期間1月1日時自覺有症狀做快篩結果為陽性，由於該個案有接送小孩上下課等社區活動史，幼兒園因此停課2天。台北市教育局4日晚間表示，同班師生等74人採檢結果皆為陰性，幼兒園5日起復課。

台北市教育局表示，除了案17181的小孩以及同班幼兒，校方在停課期間還鼓勵其他班級的幼兒與家長篩檢，經1月3日及1月4日兩日篩檢結果共84人接受篩檢，截止4日下午6時採檢結果顯示有74人皆為陰性。

教育局指出，依據台北市各級學校及幼兒園因應變種Delta病毒匡列隔離及停課指引，考量案17181之小孩所屬的班級師生經採檢皆為陰性，除該名確診家長之幼兒仍需持續於隔離至14日以外，其餘幼兒皆於111年1月5日起復課。

教育局強調，復課後學校仍將持續加強入校師生健康狀況監測，避免不同班級間的幼兒交叉互動，以降低園內師生受到疫情影響的風險。