去誠品畫廊打電動！台灣數位藝術家展出初心　策展人林昆穎：體會父母才算真正成熟

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）座落於松山文創園區的誠品畫廊，帶來2022年第一檔展覽《初初》，由林昆穎策劃，呈現9位台灣多媒體藝術家裝置創作，自即日起至1月22日開放參觀。

《初初》邀請80世代的9位藝術家張暉明、陳以軒、陳怡潔、鄭先喻、賈茜茹、黃海欣、郭奕臣、盧之筠、余政達參展，策展人林昆穎說明，《初初》講述著兩個時間點，一個是「成為現在的我們」的初始，第二個是「現在」，「這個展如果要說什麼的話，我認爲它在談的是藉由對於『第一次』的那種想望，去回溯怎麼走過來，然後也藉由這個對第一次的嚮往，去理解我們怎麼再繼續尋找下一個『第一次』的感覺。」

策展人使用日本名導北野武於1999年自編自導自演的電影《菊次郎的夏天》做說明，「那是北野武真正懂得父親而回探的作品，回歸最單純的時刻，才得到一個完整的映照，北野武曾說過：『什麼時候我們覺得父母原來那麼不容易，我們才算真正成熟了。』的確在事過境遷後才會恍然大悟地發現珍貴。所以我們都還在追求著、期待著再次到來的初次。」

到畫廊打電動！數位藝術家鄭先喻以資訊背景走進藝術觀念，擅長翻譯多重知識系統，關心那科技演進中的人文現實，從哪裡來，又將去哪裡，以冷幽默成為一個當代說書人，此次展出最初互動裝置《生命的來來去去 2.0》，透過捕蚊燈轉化蚊子死亡成虛擬生命遊戲，一個關於再生的即刻預言也挑戰生死議題發人省思。

郭奕臣使用1986年哈雷彗星郵票、古董牙科診療椅及LED燈打造極具未來感的《承諾2061》，酷似太空船座椅的作品回顧父親的「承諾」，1986年正好是世界的哈星熱，父親帶著全家出遊，但幼年的他全程只因牙疼而痛苦，父親承諾下次再帶他一起看，2061年哈雷將再次到來，但父親卻已不在，他用力收集許多哈雷彗星的證據，安放在一座古董牙醫診療椅上，信守未來的約定，而座位上的LED藍光閃爍，如同他向遙遠的父親發出思念的訊號，令人動容。

陳怡潔兩件作品《非人稱_角落生物》與《角落生物的旋轉肖像》系列，回到研究所那個堆滿布娃娃的宿舍，奮力將數百個角色塞進真空袋，抽乾空氣，看見了抽象色彩，這道色彩社會題，便帶著她遊歷世界。將迷人角色都化為色彩印象圈圈，將生命記憶造冊收藏的探險家，如今以當代角落生物，召喚自己一路的信念，化繁為簡的純粹。

余政達在最初，什麼都還沒有發生之前，第一次拿到攝影機，第一次探索媒體。《Moving Lines》，噴漆黑線，雙螢幕中看見頭尾，而中間只剩聲音去感知距離，藉此討論媒體現象中看不見卻存在的議題。在演進為多重身份、多重媒體、多重性別的創作者之前，看見最原初的實踐與思維，而每個人都是這樣開始的。

展期：2021年12月25日～2022年1月22日

地點：誠品畫廊∣台灣110055台北市信義區菸廠路88號B1（誠品生活松菸店）

開放時間：週二～週六11:00-19:00（日、一休館）

線上展廳：https://www.eslitegalleryviewingroom.com