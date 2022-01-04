立陶宛蘭姆酒引台灣！台酒稱不排除長期合作 國發會設計食譜邀民眾DIY

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）立陶宛因挺台遭中國經濟制裁，一批共2萬400瓶深色蘭姆酒被禁止進入中國，台灣菸酒公司遂將整批轉購入台，將於上市後看市場反應，不排除建立長期合作關係。

立陶宛遭北京打壓，去年12月初有2萬多瓶當地生產的深色蘭姆酒遭中國拒收漂流海上，台灣菸酒公司董事長丁彥哲得知後，評估這批深色蘭姆酒在台應具有銷售市場，決定轉購入台，為台立友誼深化再打一劑強心針。

丁彥哲說「近日感受到台灣民眾對立陶宛的感情」，不只對立陶宛巧克力和啤酒大力支持，當轉購深色蘭姆酒的消息一發布，有很多民眾立刻致電表達購買意願，讓丁彥哲深刻體會到台、立經貿交流上存在深化互惠的可能性。

丁彥哲指出，若未來這批深色蘭姆酒在台灣的市場接受度高，有好的合作開始，將來就能一起磨合共事，立陶宛酒品能賣過來，台灣產品同樣也有機會賣過去。

台酒副總廖志堅說，這批深色蘭姆酒預計9日從基隆抵達台灣，最快月底上市。他也強調，在台灣較常見白蘭姆酒，多用於調酒和麵包製作，黑色蘭姆酒則相對稀少，現在正好能透過此機會測試市場接受度。

台灣國發會也在臉書上發文，教導大家使用黑蘭姆酒料理。調酒部分可以調製「月黑風高 Dark ‘n’ Stormy」；點心則能製成「蘭姆酒香葡萄法式吐司」和「蘭姆酒心巧克力」；若要烹飪主餐，也可試試「蘭姆酒香煎牛排」，可見黑蘭姆酒純飲入菜都適合。