天成文旅-華山町X格拉斯麗台北飯店 一城二宿住房專案

鎖定城市度假商機，天成文旅-華山町緊鄰華山1914藝文特區且又距捷運忠孝新生站僅需4分鐘路程，以藝文涵量與交通優勢吸引無數旅客入住，更於今年榮獲全球四大設計獎項之一GOOD DESIGN AWARD認證，為全台唯一獲獎的客製化設計旅館，此次更與具有台北最日系飯店之稱的格拉斯麗台北飯店共同推出「天成文旅華山町X格拉斯麗台北飯店一城二宿住房專案」。

2022年4月4日前，雙人入住三天兩夜專案價6,666元起，包含：天成文旅-華山町與格拉斯麗台北飯店各1晚、神偷奶爸大視界台北場門票2張與華山町餐酒館餐飲抵用金2,000元等，讓旅客自由選擇餐食，等同每人每晚不用千元即可暢遊華山享受藝文洗禮。

天成文旅華山町X格拉斯麗台北飯店一城二宿住房專案，週日至週三入住專案價6,666元，週四至週六與連續假日入住專案需加價2,222元，專案如需加人6歲以上每晚每位加價1,200元(至多加價一位)，內含華山町餐酒館抵用券1,000元與神偷奶爸大視界台北場門票1張(房型或加床依各飯店定義為主)。華山町餐酒館餐飲抵用金2,000元，則可以選擇全新推出的特色韓式料理，如春川辣炒雞、高麗人蔘湯、明太子石鍋拌飯、炙燒乳酪辣炒年糕與辛辣起士部隊鍋等韓國美食，搭配CASS Beer或樂天粒粒果汁痛飲暢快，感受韓食魅力，旅行台北首選。《未滿18歲禁止飲酒》

此外，天成文旅-華山町進入第十四檔展覽，本次邀請到嘉義在地藝術家陳志韋展出個人創作展，藝術家阿韋本身也是廣告設計公司的老闆，自幼便展現對於美術的天賦，工作結合創作激發出多元的作品種類，包含繪畫、紙雕、捏塑以及場景模型，很難想像眼前如此細緻的作品都出自於他的自學，對於紙雕的啟蒙來自日本剪紙工藝王野田亞人，而一頭栽入場景模型則要從2018年開始說起，阿韋熱忱的表示：「《政春食堂》是我的第一件場景作品，會以鬼怪為靈感創作則是受日本百鬼圖鑑的影響，覺得寄託人們想像力產出的鬼怪傳說很是有趣，除了在作品中清晰可見外，我也喜歡以兒時回憶或日常生活創作，像是《島主的工作室》與《嘉義餐具行》塑造出的懷舊氛圍，場景的營造盡在毫釐之間，期盼觀賞的人從不同角度欣賞都有所收穫。」《韋創初心》即日起至2022年3月6日免費參觀，36件精緻作品包含獨家為飯店所打造的場景模型首次亮相，歡迎喜愛藝術的朋友親臨現場感受阿韋獨具匠心的作品。