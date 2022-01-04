虎年限定！亞洲足球男神孫興慜代言虎牌啤酒　台灣明星帶頭分享虎年新挑戰有機會抽中好禮

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）虎牌啤酒邀請到亞洲最強足球員孫興慜出任虎年限定代言，在台灣同步號召饒舌歌手熊仔、Dizzy Dizzo 蔡詩芸、籃壇傳奇球星田壘等分享虎年新希望，即日起分享【虎年，我的年】廣告影片到IG限時動態並寫下個人新希望，有機會抽虎牌麻將。

現年29歲的韓國足球明星孫興慜，目前效力於英國的托特納姆熱刺隊。身為球隊的王牌球星，孫興慜曾在比賽中上演連過對手七人後進球的巔峰表現，榮獲【FIFA年度世界最佳進球獎】。同時打破亞洲球員在世界五大聯賽的進球紀錄，並在2018年到2021年間，連續四年贏得象徵亞洲足球最高榮譽的【亞洲金球獎】。從熱愛足球的青澀少年，到世界足壇的頂級巨星，孫興慜的成就激勵了全世界的人們，勇於挑戰的精神是虎牌啤酒相中他出任虎年限定代言的重要原因！

孫興慜說，「老虎的屬性就是逆境當中仍能勇敢堅定，且在挑戰面前絕不退縮。我一路走來即使是在最困難的時候，也會鼓起勇氣、不輕言放棄夢想。虎年是實現遠大夢想、突破限制、釋放自我的絕佳機會。我很高興能與虎牌啤酒合作，透過體現『虎』的精神激勵人們迎向新的一年。」

虎牌啤酒即日起於亞洲全面「虎力全開」，除有虎年限定代言孫興慜透過IG限時動態搶先分享emoji表情符號，帶頭立下虎年目標是為自己的國家贏得一座獎盃。

品牌也在台灣號召「眾星」釋放虎膽，知名饒舌歌手熊仔寫下：「虎年我有個新挑戰：一場最回歸自己的演唱會。」虎年出生的Dizzy Dizzo蔡詩芸希望能夠發行全新的嘻哈創作專輯、新生代饒舌歌手RĒD°芮德想創立服裝品牌。出演《我們與惡的距離》新生代演員陳妤也加入響應，希望能接喜劇角色治癒觀眾。籃壇萬千球迷心中永遠的少俠田壘也加入「立志」行列，迎來退休後的第一年身分轉換，專注經驗傳承。各自在所屬領域共同以積極正面的態度邁入虎年！

海尼根台灣總經理鄭建發Michael Chin表示，「虎牌啤酒本就是勇於挑戰而生的產品，過去人們都說在熱帶國家不可能釀造啤酒，但虎牌做到了！因此我們相信每個人的內心生來就有一隻虎；過去那些受到壓抑、不敢做挑戰，我們可能很少正視，但不受限的個體充滿無限可能，所以我們希望今年透過與孫興慜等在地品牌大使們的合作，可作為催化劑激勵更多人以虎年為起點，虎膽釋放自己追求心之所向。」

即日起分享【虎年，我的年】廣告影片到IG限時動態，寫下你想挑戰的虎年目標，標記虎牌啤酒IG官方帳號: @tigerbeertw及指定hashtag #虎年我的年 #虎牌啤酒，即可加入「虎年我的年（My Year, My Goals）」活動，有機會抽虎牌麻將。

更多活動詳情請至虎牌啤酒官方IG查詢：https://www.instagram.com/tigerbeertw/。



熊仔（品牌提供）



蔡詩芸（品牌提供）