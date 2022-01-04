全國首創食育實驗室！板高結合創客科技 從產地到餐桌實踐飲食美學

教育局今(4)日在板橋高中辦理全國首創「食育實驗室」啟用活動，邀請臺灣師範大學林如萍教授、成功大學楊竹星教授、桃園區農業改良場傅仰人副場長等貴賓共同揭牌。實驗室突破傳統教室規劃，打造彈性美感多功能空間，結合食農友善環境、新興科技與創客精神，以生態關懷為基礎，從產地到餐桌之素養教學場域，實踐健康飲食生活美學。
揭牌活動由菩提農場影片展開序曲，學生介紹採農改場開發之智慧農業開發系統的溫室，透過IOT物聯網感測溫溼度，雲端控制澆灌系統，降低農務勞動負擔。食育實驗室展出板中食農課程特色，提供不同品種黃豆製成豆漿、不同香米，米穀粉友善雞蛋糕、台灣在地小麥板中自種香草餅乾、琥珀糖、洋菜奶酪果凍等，師生活用食材特性創造作品。邀請與會來賓品嚐餐點，並討論食農健康、友善環境、科學特性等議題。
教育局表示，新北市積極投入創客及科技教育，「食育」在國際間蔚為風潮課題，食育實驗室的成立希望結合新興科技融入創客精神，將創意思考融入食育課程，培養學生跨領域綜合知能與技術，在生活中實踐飲食美學，也學會對食物的感恩惜福。
臺師大教授兼任行政院食農教育推動小組委員林如萍表示，「食為先，農為本」是食農教育的核心理念，更應該扎根於學校教育普及深化。板高由家政科示範廚房食育實驗室，提供學生由飲食議題的探究與實作，瞭解飲食與健康、文化、農業發展及環境永續的關聯，於生活中實踐健康飲食行為、接納多元飲食文化，進而覺察農業的多功能性與價值，支持在地農業與永續發展。
板高賴春錦校長表示，學校首創食育實驗室課程特色融合歐美及日本的食育課程，結合食農關懷、SDGs永續指標，STEAM跨領域、動手做、生活應用、解決問題及五感學習精神，並聚焦創客教育。學生在創新課程中有機會研發實驗新的嘗試與可能，參與全國米食比賽也獲得評審特別獎的榮譽。感謝老師們規劃設計一系列課程，提供學生在課堂及每日飲食生活探究與實踐的學習體驗。
板高家政科老師李瑞婷則指出，希望高中生不僅從消費者角度，了解營養、烹調與飲食文化的知能，也能實踐師法大自然的友善農法、科技農業及現代化烹調方式。食育實驗室規劃彈性可變動中島，無明火低油煙廚具，選擇多功能、定時定溫設備，節能省時，一鍋多菜，透過科技改善生活。高一學生王婯穎表示，這間教室新奇且很專業，設備應有盡有，室內設計很溫馨活潑，不像一般教室單調，空間很大，不會有小廚房的壓迫感。
教育局長張明文表示，新北市率全國之先推動創客教育，以實作、創意、整合及自學為創客教育理念，未來將持續辦理家政專業知能及創客師資相關研習，提供新北教師激盪創意，讓更多學生學習食育與創客精神。
食育實驗室展出板中食農課程特色，提供不同品種黃豆製成豆漿、不同香米，米穀粉友善雞蛋糕，師生活用食材特性創造作品。(照片來源：新北市政府教育局提供)
板高結合食農友善環境、新興科技與創客精神，以生態關懷為基礎，從產地到餐桌之素養教學場域。(照片來源：新北市政府教育局提供)
板橋高中首創食育實驗室，開設融合歐美及日本的食育課程，結合食農關懷、SDGs永續指標，STEAM跨領域、動手做、生活應用、解決問題及五感學習精神。(照片來源：新北市政府教育局提供)