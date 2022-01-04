全國首創食育實驗室！板高結合創客科技 從產地到餐桌實踐飲食美學

教育局今(4)日在板橋高中辦理全國首創「 食育實驗室」啟用活動，邀請臺灣師範大學林如萍教授、 成功大學楊竹星教授、 桃園區農業改良場傅仰人副場長等貴賓共同揭牌。實驗室突破傳統教 室規劃，打造彈性美感多功能空間，結合食農友善環境、 新興科技與創客精神，以生態關懷為基礎，從產地到餐桌之素養教學 場域，實踐健康飲食生活美學。

揭牌活動由菩提農場影片展開序曲， 學生介紹採農改場開發之智慧農業開發系統的溫室，透過IOT物聯 網感測溫溼度，雲端控制澆灌系統，降低農務勞動負擔。 食育實驗室展出板中食農課程特色，提供不同品種黃豆製成豆漿、 不同香米，米穀粉友善雞蛋糕、台灣在地小麥板中自種香草餅乾、 琥珀糖、洋菜奶酪果凍等，師生活用食材特性創造作品。 邀請與會來賓品嚐餐點，並討論食農健康、友善環境、 科學特性等議題。

教育局表示，新北市積極投入創客及科技教育，「食育」在國際間蔚 為風潮課題，食育實驗室的成立希望結合新興科技融入創客精神， 將創意思考融入食育課程，培養學生跨領域綜合知能與技術， 在生活中實踐飲食美學，也學會對食物的感恩惜福。

臺師大教授兼任行政院食農教育推動小組委員林如萍表示，「 食為先，農為本」是食農教育的核心理念，更應該扎根於學校教育普 及深化。板高由家政科示範廚房食育實驗室， 提供學生由飲食議題的探究與實作，瞭解飲食與健康、文化、 農業發展及環境永續的關聯，於生活中實踐健康飲食行為、 接納多元飲食文化，進而覺察農業的多功能性與價值， 支持在地農業與永續發展。

板高賴春錦校長表示，學校首創食育實驗室課程特色融合歐美及日本 的食育課程，結合食農關懷、SDGs永續指標，STEAM跨領域 、動手做、生活應用、解決問題及五感學習精神，並聚焦創客教育。 學生在創新課程中有機會研發實驗新的嘗試與可能，參與全國米食比 賽也獲得評審特別獎的榮譽。感謝老師們規劃設計一系列課程， 提供學生在課堂及每日飲食生活探究與實踐的學習體驗。

板高家政科老師李瑞婷則指出，希望高中生不僅從消費者角度， 了解營養、烹調與飲食文化的知能， 也能實踐師法大自然的友善農法、科技農業及現代化烹調方式。 食育實驗室規劃彈性可變動中島，無明火低油煙廚具，選擇多功能、 定時定溫設備，節能省時，一鍋多菜，透過科技改善生活。高一學生 王婯穎表示，這間教室新奇且很專業，設備應有盡有， 室內設計很溫馨活潑，不像一般教室單調，空間很大， 不會有小廚房的壓迫感。

教育局長張明文表示，新北市率全國之先推動創客教育，以實作、 創意、整合及自學為創客教育理念，未來將持續辦理家政專業知能及 創客師資相關研習，提供新北教師激盪創意， 讓更多學生學習食育與創客精神。

食育實驗室展出板中食農課程特色，提供不同品種黃豆製成豆漿、不同香米，米穀粉友善雞蛋糕，師生活用食材特性創造作品。(照片來源：新北市政府教育局提供)

板高結合食農友善環境、新興科技與創客精神，以生態關懷為基礎，從產地到餐桌之素養教學場域。(照片來源：新北市政府教育局提供)

板橋高中首創食育實驗室，開設融合歐美及日本的食育課程，結合食農關懷、SDGs永續指標，STEAM跨領域、動手做、生活應用、解決問題及五感學習精神。(照片來源：新北市政府教育局提供)