為居民添休閒綠帶！新北市龍崗社區生態復育　百年埤塘重生

新北市農業局協助貢寮龍崗社區農村再生執行計畫， 完成吉林下埤塘生態復育工程，修繕既有埤塘， 有效解決農作水源問題，除了提升荒地耕作意願，活化土地利用， 也恢復農塘良好生態環境，工程將周遭環境改善一併規劃， 更為社區增添休閒好去處。

龍崗社區為保留許多順著山勢開闢之水梯田， 積極將原已荒蕪無人耕作之土地復耕，形成美麗的梯田景觀。 該地區旱、雨季明顯，旱季有耕種水源不足問題， 早期即以埤塘蓄水來解決灌溉問題， 吉林下埤塘位於龍崗社區較上游處，是附近農業灌溉主要取水來源， 利用下雨時收集逕流而形成水塘，已有百年歷史，水塘滿水位約3公 尺，前人以塊石堆砌豎井，於不同高度留設出水孔來分段取水灌溉， 並鑿石成管作為排水路，埋設於池底以連接灌區； 埤塘也是鳥類棲息地， 與水中生物及周邊自然植生環境形成完整生態系統。 但由於池體及池壁年代已久，有部分損壞及漏水，原有豎井也損壞， 為恢復埤塘功能，市府農業局積極協助社區提報並執行「 龍崗社區吉林下埤塘生態復育工程」，並將周遭環境納入一並改善， 為社區居民打造休閒綠帶。

新北市農業局表示整修工作採傳統砌石工法， 並配合現地黏土填縫止水，依循古早取水方法設置豎井來控制水位， 也留設階梯作為維修通道兼做生態廊道使用； 環境改善部分則規劃在埤塘邊配合既有步道栽植櫻花、青楓、桂花、 杜鵑等景觀植物以及現地野薑花、山蘇等，並增設木棧景觀平台， 讓埤塘加速恢復往日良好生態系統， 也提供民眾親近農村自然環境空間；春天尋找火金姑的蹤影， 冬天觀察候鳥的遷徙，一年四季都能享受大自然不同的變化。 工程於去(110)年9月開始施作，適逢東北季風季節，工區位處 迎風面經常下雨且埤塘遇雨非常泥濘，都大大增加施工困難度， 經施工團隊克服困難積極趕工，於去(110)年11月底如期如質 完工，工期90天。

龍崗社區理事長張達祥表示，埤塘恢復蓄水不只是恢復了灌溉功能， 讓民眾有意願復耕，也恢復了自然生態環境與農村生活景觀， 地方團體與政府機關互相合作才是農村再生永續發展的關鍵， 感謝新北市政府農業局一直以來的輔導與支援， 使社區得以持續推動農村營造。

新北市農業局長李玟表示， 農業局長期輔導社區推動友善耕作與生態保育觀念， 社區也逐漸找回生態多樣性，農業局將持續協助農村再造， 找回農村生氣，也提供民眾假日休憩、體驗自然好去處。

施工後-埤塘修復兼具休閒及灌溉功能。(照片來源：新北市政府農業局提供)

施工前-地面裸露行走不易。(照片來源：新北市政府農業局提供)