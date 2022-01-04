長榮酒店年節禮盒開賣　聊表心意最FUN心

喚醒記憶中的年味，除了炮竹、春聯、圍爐，應景的年節禮盒也是拉近親友情感的生活調味料。即日起，長榮酒店應景推出「中式精選年節禮盒」、「鳳凰山珍海味珍藏禮盒」、「鳳凰山珍海味私藏禮盒」、「福虎生豐年節禮盒」及多款獨家年節糕點，即日起官網開放預購（https://shopping.evergreen-hotels.com），除了提供自取服務之外，亦提供宅配服務，將滿滿的心意由酒店幫您傳遞到親友手中。

採辦年貨傳統風味不可少！長榮桂冠酒店（台中）所推出的「中式精選年節禮盒」，包含上等花菇、屏東東港的櫻花蝦及烏魚子，及長榮空廚今年獲得國際風味評鑑所（原ITQI）絕佳風味獎的南棗核桃糕，共四款行家必備的廣式年貨，再搭配家中常備的長榮主廚特製干貝XO醬和蒜茸辣椒醬，干貝XO醬使用金華火腿、干貝、蝦卵等將近十八種食材慢熬而成，蒜茸辣椒醬則是精選台灣本土新鮮辣椒，融和蒜茸拌炒，辛辣味適中尾韻帶甜。

外盒選用紫金雙色禮盒，象徵花開富貴，是年節探訪親友的最佳伴手禮，新春優惠價 2,088元，此禮盒也可於長榮桂冠酒店(基隆)及(台北)訂購。

此外，台中酒店官網另販售三款獨家限定款，「香滑芋頭糕」、「黑糖紅豆年糕」以及年年熱銷的「港式蘿蔔糕」禮盒，入口時能咬到新鮮香甜的蘿蔔絲，搭配臘腸蝦米等配料的層層風味，是春節家家戶戶必備的年貨熱銷款，年節必備價450元起。

長榮鳳凰酒店(礁溪)則推出滿載台灣風味的兩款年節禮盒，典藏優惠價1,288元起。「鳳凰山珍海味珍藏禮盒」是以山珍－豬肉乾（蜜汁原味、起司肉乾一口包各10入）搭配海味－烏魚子（一口包20入），再結合三星四季青花瓷工作坊所限量推出之宜蘭在地文創－圖騰青花瓷盤（樣式共四款，隨機出貨），同時滿足了味覺與視覺的雙重享受。

單純想要品嚐隨手好滋味的消費者則可以選擇「鳳凰山珍海味私藏禮盒」，內含起司豬肉乾以及烏魚子一口包各15入，其中起司豬肉乾是選用有法國著名白黴起司之首美名的康門貝爾起司，質地滑順細緻、奶香濃郁，搭配厚實肉乾，口感層次豐富，讓人一口接一口欲罷不能。

長榮文苑酒店（嘉義）則集結內含傳統寓意步步高升的糕點組合及團圓菜中不可或缺的臘味香，推出「福虎生豐年節禮盒」，迎春賀禮心意價800元，內含文苑淨素蘿蔔糕、栗子蜜花豆年糕、肝腸以及臘腸。其中，主廚採用嘉義縣中埔鄉生產的新鮮「黃金板栗」，利用栗子本身馥郁香氣，與蜜花豆結合製作成甜而不膩的栗子蜜花豆年糕，別於傳統年糕風味，減糖健康清甜，成為年節大人小孩都喜愛的一款中式點心。

｜產品訂購資訊｜

「中式精選年節禮盒」 每盒售價2,088元

（內含花菇、櫻花蝦、烏魚子、南棗核桃糕、干貝XO醬、蒜茸辣椒醬各1份）

訂購專線：

長榮桂冠酒店（基隆） (02) 2429-8877分機2809

長榮桂冠酒店（台北） (02) 2518-8399分機2898

長榮桂冠酒店（台中） (04) 2313-9988分機2173

「港式蘿蔔糕」及「香滑芋頭糕」長型每盒售價450元 圓型售價520元

訂購專線：長榮桂冠酒店(台中) (04) 2313-9988分機2173

「黑糖紅豆年糕」每盒售價520元。

訂購專線：長榮桂冠酒店(台中) (04) 2313-9988分機2173

「鳳凰山珍海味珍藏禮盒」每盒售價2,688元

〔內含蜜汁原味豬肉乾及起司豬肉乾一口包各10入、烏魚子一口包20入、三星四季青花瓷盤1入（共四款樣式，隨機出貨）〕

「鳳凰山珍海味私藏禮盒」每盒售價1,288元

（內含起司豬肉乾及烏魚子一口包各15入）

訂購專線：長榮鳳凰酒店（礁溪）(03) 910-0988分機2861

「福虎生豐年節禮盒」每盒售價800元

（內含文苑淨素蘿蔔糕1條、栗子蜜花豆年糕1條、肝腸3條、臘腸3條）

訂購專線：長榮文苑酒店（嘉義） (05) 366-9955