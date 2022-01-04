2022虎氣啦~台南大員皇冠假日酒店餐飲優惠7折起

因應現代人生活與工作兩頭忙，儘管沒時間下廚，生活還是要有儀式感，舉凡節慶、生日、紀念日、升官、加薪、周歲、壽宴等，都要想方設法以各種名目聚餐，就是要以美食好好慶祝一番。台南大員皇冠假日酒店迎接2022年虎氣啦~推出各項餐飲優惠，包括「福壽雙全」壽辰宴、度晬抓周、台南市軍公教優惠、壽星慶生專案、65歲以上敬老專案等，最高享7折起。憑酒店任一消費發票(餐飲或住宿)，於大廳289BAR購買外帶蛋糕或麵包亦可再享9折優惠。

因為疫情，讓大家宅在家，為了拋開這2021年的代表字「宅」，迎接嶄新的2022虎年到了，台南大員皇冠假日酒店推出【2022虎氣啦！餐飲優惠7折起】，要吸引消費者天天上門來享受美食，不怕荷包大失血。「壽星專案」適用於元素、煉‧瓦、彩豐樓三間餐廳，當月壽星天天揪團慶生享9折，最多4人同享優惠。

65歲以上的長者「敬老專案」，適用於平日(週一至週四)元素餐廳，年滿65歲(以身分證件上之登記日期)，享7折優惠，同桌最多4人同享優惠。「軍公教專案」適用於元素、煉‧瓦、彩豐樓三間餐廳，凡設籍在台南市的軍人、公務員或教職人員，出示工作相關證件，用餐享9折優惠，同桌最多4人同享優惠。

以上專案優惠折扣皆須另加原餐價10%服務費，且優惠折扣不適用於桌菜、包廂、客製化菜單、酒類商品、客房餐飲、外帶，恕不與其他優惠並用。為維持用餐品質，須事先訂位，以免現場久候。訂位專線：06-512-1807。

另外，針對長輩祝壽舉辦5桌以上之宴客，則有「福壽雙全」壽辰宴，每桌12,000元起，贈送生日賀禮3選1：壽桃或豬腳麵線或6吋蛋糕，以及贈送卡拉OK歡唱3小時等。「度晬生日，抓周趣」專案，每桌12,000元起，贈送6吋蛋糕、果汁及烏龍茶暢飲，並提供拍照背板乙式，亦可加價3,600元提供抓周道具組、地墊、杯子蛋糕20人份、派對帽等，見證寶寶重要的成長階段。以上專案須另加10%服務費，預訂專線：06-3911899轉6221-6224。