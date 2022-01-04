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統一墾丁渡假村 榮獲台灣最美飯店 北中南三館同慶 住宿好康大放送

渡假免規劃 食宿玩通通包

By 台灣英文新聞
2022/01/04 16:19
統一墾丁渡假村 榮獲台灣最美飯店 北中南三館同慶 住宿好康大放送
統一墾丁渡假村 榮獲台灣最美飯店 北中南三館同慶 住宿好康大放送
統一墾丁渡假村 榮獲台灣最美飯店 北中南三館同慶 住宿好康大放送
統一墾丁渡假村 榮獲台灣最美飯店 北中南三館同慶 住宿好康大放送

全台飯店界的年度盛事─「2021台灣最美飯店」得獎名單出爐！統一墾丁渡假村首次參選渡假型飯店類別，就以黑馬之姿獲得殊榮，谷關及馬武督亦表現不俗，為感謝廣大粉絲的熱烈支持，統一渡假村三館同慶，住宿好康大放送，2022/1/3～2/28(春節不適用)預訂「墾丁海洋主題五豪送」、「馬武督野蠻遊戲一泊一食(平日及小假日)」專案，每房加贈600元餐飲抵用券(不限低消)，等於用划算價格即可食宿玩通通包，CP值超高！今年話題最夯的統一谷關，入住即送好禮，賞壯麗山景、沉浸幸福暖湯，身心放鬆、假期超療癒。2022年的新年之旅就獻給統一渡假村，享受絕美景致、打造慵懶放鬆的小旅行吧！

疫情趨緩，振興國旅正是好時機，出遊選擇好山好水好空氣的地點，再搭配入住最美飯店，完全是極致享受！統一渡假村北中南三館各有特色，2021年獲得最美飯店頭銜，座落鵝鑾鼻燈塔附近、以湛藍海洋風格為主題的統一墾丁，擁有豐富水陸設施及闖關遊戲，此外還可參與生態漫遊活動，旅客來到墾丁不再只是逛大街，還能打造嶄新的在地深度體驗。

彷彿森林中的純白城堡，統一馬武督鬱鬱蔥蔥的林間景致及新鮮芬多精，一直以來都是都市人暫離塵囂的渡假首選，多項大型運動遊樂設施及限定闖關活動更是讓人不出飯店也能一站玩到瘋；谷關全新裝潢，開幕即造成搶訂熱潮，無論是絢麗五行湯、睜眼即見美景的和洋房，或是限量三帳的豪華露營區，皆是特色話題，不能出國沒關係，2022年就來規劃最美飯店的朝聖旅行！

更新時間 : 2022-01-04 17:52 GMT+08:00

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