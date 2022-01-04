高雄華肝基因賣逾期10年蛋黃粉製成保健食品　高層5人詐欺罪起訴

華肝公司仍涉將逾期的「蛋黃粉(8KG/箱)」混合其他原料後製造「甘益壯」、「健衛樂」、「好欣泉」等28種錠膠狀或粉狀食品。（圖／食藥署） 華肝公司仍涉將逾期的「蛋黃粉(8KG/箱)」混合其他原料後製造「甘益壯」、「健衛樂」、「好欣泉」等28種錠膠狀或粉狀食品。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）華肝基因公司涉將過期逾10年「蛋黃粉」賣給下游或委請製作28種保健食品販售，雄檢發現獲利達7000多萬元，但因難證明過期蛋黃粉對人有害，依詐欺罪起訴公司陳姓負責人等5人。

高雄地檢署起訴指出，位於高雄市的華肝基因股份有限公司委請雲林代工廠在2007年2009年間生產一批「蛋黃粉」，保存期限僅1年，陳姓負責人等高層涉去除製造及保存期限標籤後，賣給下游通路商，或委請不知情代工廠製作成「甘益壯」等28種保健食品對外販售。

高雄市政府衛生局於2019年5月接獲民眾檢舉後，檢調前往搜索查扣「蛋黃粉」5435公斤、庫存品4萬5746公斤，更查出陳姓負責人、徐姓行銷業務主管、鍾姓研發主任、彭姓倉管人員及林姓董事長特助等公司高層明知故犯，將已過期10年的「蛋黃粉」拿來製造保健食品並銷售。

高雄地檢署檢察官偵查時，為查明過期「蛋黃粉」對人體危害程度，協請社團法人台灣毒物學學會、社團法人中華癌症營養暨免疫學會及台灣過敏氣喘暨臨床免疫學會等單位提供專業意見，但因相關單位遲遲未回覆，因此查無積極證據證明對人體有害，有關食安法部分不起訴。

檢方指出，陳姓負責人等人涉違反食安法的罪證不足，且涉詐欺取財罪的行為又觸犯其它罪名時擇重刑度處理，因此偵結後將陳男等5人依詐欺罪起訴。