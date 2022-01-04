台灣駐美代表處累計確診11人 另澳洲、越南代表處皆現首例確診

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）美國Omicron疫情延燒，台灣駐美代表處累計確診人數至今已達11人，此外，澳洲與越南代表處皆有1名人員確診，為當地代表機構首名出現的確診案例，目前外交部都已採因應措施。

根據外交部，駐美國代表處及駐多倫多辦事處近日各新增1名確診新冠肺炎案例，二人均屬症狀輕微或無症狀感染者，已居家隔離。

若當地有台灣民眾需要至以上機構處理事務，外交部表示，駐多倫多辦事處的確診人員自12月25日起開始休假且未再進辦公室，與辦公室其他同仁並無直接接觸，故該處的領務服務如常運作不受影響。

至於駐澳洲代表處，根據外交部，澳洲此次確診者在駐地耶誕與新年長假前即開始休假，休假期間未曾與駐處人員接觸，且未曾進辦公室。然而考量澳洲疫情加劇，請有意前往駐處申辦領事業務的國人，如有緊急案件請先行透過網路或電話預約，一般領務申請案件請以郵寄方式送件。

駐越南代表處部分，外交部說此次確診者工作性質屬於內勤，而且辦公場所與領務組分屬不同樓層，所以駐處領務服務並沒有受到影響，仍然正常對外開放。

自2022年1月1日以來，台灣駐外代表處出現確診新冠肺炎的國家包含美國、澳洲、越南、海地、巴西聖保羅、歐盟、奧地利及英國，外交部表示，已再次提醒全體人員注意遵守駐在國相關防疫規定，確實做好相關防疫防護措施，以確保員眷健康安全。