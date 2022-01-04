台灣1/4本土+4 皆與桃園機場有關、境外+30 以美國入境者最多

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增34例COVID-19確定病例，分別為4例(案17230、案17238-17240)本土及30例境外移入，其中案17230為昨(3)日公布之尚未取號本土個案；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，新增的4例本土個案皆與桃園機場有關。案17230為昨晚緊急公布的確診者，本國籍40多歲女性，任機場停車場清潔人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑AZ疫苗。

個案於今(2022)年1/2出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，並於今日進行快篩，結果為陽性，同時採檢後確診，Ct值11，基因定序結果為Omicron變異株。昨晚已緊急匡列6名同住家人，篩檢結果皆為陰性。

案17230於上下班通勤時會搭乘交通巴士，一班車共26人，已匡列、採檢22人，其中有2位陽性，分別為案17238及案17239。

案17238、17239兩人Ct值皆24左右，案17238目前無症狀，案17239於1月1日起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀。

案1723有同住家人３位，2位採陰、１位採檢中。案1723９有1位同住家人，採檢陰性。

指揮官陳時中說明，由於案17230任機場停車場清潔人員，有許多防疫計程車司機會在此停靠休息，衛生單位預估將召回600多位司機，目前已召回314名做採檢，其中1例陽性確診，為案17240，1月1日出現咳嗽症狀；其同住家人共有1位，已匡列採檢中。

由於案17240去（2021）年12月26日和31日各載過1位境外移入確診個案，12月29日曾被召回採檢，當時PCR陰性，陳時中表示，究竟案17240感染源頭為確診的乘客或清潔人員，其關聯性尚待確認中。

陳時中進一步說明，案17230曾於去年12/30、12/31兩日上午9時至12時有至忠貞市場(中壢前龍街路段)擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，衛生單位將針對該市場進行疫調及接觸者匡列，以及進行清消作業。另也將於忠貞市場內設置採檢站，供於同一時段有相同足跡的民眾篩檢。

指揮中心表示，今日另新增30例境外移入個案，為16例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(22例，案17207、案17210-17219、案17221、案17223-17228、案17231-17232、案17235-17236)、法國(案17208)、挪威(案17209)、南非(案17220)、阿拉伯聯合大公國(案17222)、英國(案17229)、波蘭(案17234)及烏茲別克(案17237)入境，另1例(案17233)調查中，入境日介於去(2021)年11月19日至今(2022)年1月3日。



指揮中心統計，截至目前國內累計17,129例確診，分別為2,469例境外移入，14,606例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。