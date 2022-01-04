關聯揭曉！台灣桃園機場清潔員初判染OMICRON變異株　搭乘同班通勤巴士、防疫計程車司機染疫

除桃機病例案17230外，桃機今(4)日又出現3名確診者(圖/衛福部) 除桃機病例案17230外，桃機今(4)日又出現3名確診者(圖/衛福部)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今(4)日新增四例本土確診案例，其中三位為案17230接觸者，兩位同為搭通勤車上下班的清潔員，一位為防疫計程車司機。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今日新增四例本土確診案例，其中案17238-17240為案17230接觸者，案17230為本國籍40多歲女性，為桃園機場停車場清潔人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑AZ疫苗。

案17230於今(2022)年1月2日出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，並於今日進行快篩，結果為陽性，CT值僅11，6名同住家人為陰性，據初步基因定序，案17230感染Omicron變異株。

指揮官陳時中下午在疫情記者會中說明，新增3名個案為本國籍，1例男性、2例女性，年齡均為50多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230接觸者。

陳時中表示，指揮中心昨晚開始緊急召回與案17230通勤時搭乘同班通勤巴士的旅客，同班通勤班車坐26人，已採檢22位，20位陰性，兩位採陽(案17238及17239)，CT值為24，17238沒有症狀，17239在1月1日出現疲倦症狀；17238同住家人三位，兩位為陰性，一位採檢中；17239同住家人一位，採檢為陰性。

陳時中說，案17230清潔的廁所區域因防疫計程車司機也有使用，所以昨日緊急召回採檢，防疫計程車司機有300多位，今日應該會採檢到600多位，已採檢313位為陰性，一位陽性(案17240)，該名染疫的防疫計程車司機，12月26日載過確診者，但12月29日採檢陰性，12月30日又有載過確診境外移入，至於跟清潔人員關聯性尚未確認。

陳時中強調，案17230於12月30日及31日上午9時至12時在忠貞市場(中壢前龍街路段)擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，桃園將設採檢站。

感染源部份，陳時中說還沒定論但從本土不太可能，因同住家人都是陰性。