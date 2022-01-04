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邊吃鍋邊看書！台灣華文朗讀節首度跨界詹記　推出特別企劃「麻辣夢箱」只送不賣

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/04 12:24
夢箱組合內有詹記一人鴛鴦鍋與選書一本。（照片出處: <a href="https://www.instagram.com/mumu_622...

夢箱組合內有詹記一人鴛鴦鍋與選書一本。（照片出處: 夢箱組合內有詹記一人鴛鴦鍋與選書一本。（照片出處: mumu_622_tw

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2022華文朗讀節以「在夢中朗讀」為題，不僅在華山1914文化產業創園區實體展出，首次「讀」進美食圈，與最台味火鍋「詹記麻辣火鍋」共同推出跨年「朗讀包廂」與外帶限定「麻辣夢箱」特別企劃。

華文朗讀節策展團隊將主視覺設計師楊士慶的奇幻元素，引進詹記麻辣火鍋(敦南店)包廂內，即日起至01/23凡於展覽期間內至詹記麻辣火鍋(敦南店)包廂用餐，即可在上鍋前，先享用現場由策展團隊精心挑選的心靈「開胃菜」，讓文字魅力為飯桌上的佳肴珍饈增添別趣風味。

若你希望安靜個人獨享心靈與口慾的飽足，也可以於2022年1月3日（一）起至詹記麻辣火鍋敦南店，外帶詹記一人鴛鴦鍋(不限口味)，即可獲得限量版「麻辣夢箱」組合，打開箱子除了美味銷魂麻辣鍋外，還藏著由策展團隊推薦的夢箱選書一本，邀請民眾一起吃鍋嗑字化身文學老饕，透過美食x故事一起朗讀造夢。

團隊強調，夢箱只送不賣，選書將隨著詹記麻辣火鍋敦南店外帶一人鴛鴦鍋隨機盲選附贈，即刻起身前往外帶!

詹記麻辣鍋x華文朗讀節SP「獨享夢箱」
詹記麻辣鍋外帶線上訂購網址: https://reurl.cc/akl0yX
(請先選擇外帶日期，再選擇一人鴛鴦鍋口味)

華文朗讀節「在夢中朗讀」
活動日期：即日起至 2022 / 01 / 09（日）
活動場地: 華山 1914 文創產業園區中 4A 館，免費入場
開放時間：周一至周四 11:00 - 18:00、周五至周日 11:00 - 21:00
活動官網 https://www.huashan1914.com/w/wordwave/Index
華文朗讀節
詹記麻辣鍋

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更新時間 : 2022-01-04 13:21 GMT+08:00

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