Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣疫苗覆蓋率輸日、韓　專家揭國人3迷思1現象：不見疫情不打、自認身體好不服老

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/04 12:07
隨著疫情越穩定，我國疫苗打氣越低迷，政府甚至要推出「接種送好康」的獎勵措施。

隨著疫情越穩定，我國疫苗打氣越低迷，政府甚至要推出「接種送好康」的獎勵措施。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）隨著國內疫情越穩定，疫苗打氣越低迷，且不管是流感或新冠肺炎疫苗覆蓋率皆低於日、韓。醫師提醒，50歲後免疫力就會開始快速下滑，若欠下太多「免疫債」，一旦碰到傳染病源，將會提高各種疾病的重症與死亡風險，提醒長者應主動施打破傷風、流感、肺炎鏈球菌、帶狀皰疹等疫苗來提稱自身免疫力。

新冠肺炎全球疫情延燒2年，逾2億5萬人確診，更導致超過5百萬人死亡，受到疫情長期威脅，世界看待健康與免疫的看法逐漸改變，荷商葛蘭素史克藥廠為了解全球民眾對免疫認知的變化，於2021年7月間，針對8個國家、超過1.6萬名的50歲以上民眾發起一項名為『疫情下健康與免疫認知大調查』的大型跨國研究。

荷商葛蘭素史克藥廠疫苗醫學顧問黃萬均醫師依結果指出，各國研究對象對健康狀態重視度由65%提升至76%；但疫苗重視程度相對較低，由44%增至65%。

針對大調查的結果，中華民國基層醫療協會林應然理事長依其長年的觀察，發現國人往往存在疫苗『3迷思、1現象』，例如：迷思1常以為疫苗是孩童才要打，成人不用打，迷思2對自己的身體機能很有自信且不服老，但事實上，約50歲後免疫力就會開始快速下滑加上幼時施打的疫苗，保護力也已隨時間降低，成人若無接種常規疫苗，無形間積欠『免疫債』，就會暴露於感染與重症的風險中。

迷思3老了有保險不用打疫苗？不生病比什麼都重要。林應然說，台灣人普遍很愛買保險，但卻不愛打疫苗，提醒50歲以後，及時補齊各種預防性及加強性疫苗，才能實現預防勝於治療的目標。

另外，國人還有一個特別現象，當疫情趨緩，新聞沒報、親友沒有發病，疫苗施打積極度都很低，非得親眼見到身邊親友發病後的慘狀才搶打。林應然直言，疫苗施打完保護力不會馬上產生，需要一定時間才能生成抗體，產生足夠保護力，若總是等到傳染病爆發才搶著打疫苗，不僅可能根本來不及，甚至還因為要到醫療院所施打，徒增感染風險。

同時，黃萬均醫師也根據問券結果做出以下分析，有些人不是不願意打疫苗，只是忘記了，但也有些人是因為對疫苗副作用存有錯誤的恐懼，所以才不敢施打。

林應然建議，農曆新年將至，想要孝順家中長輩，比起包紅包或送禮，直接帶長輩到診間施打疫苗，送他們一張疫苗健康保單，才是守護他們快樂與健康的最佳方式！」
新冠肺炎
新冠疫情

相關新聞

【台北防疫旅館疑似群聚案進展】案17181密切接觸者採陰　另有7人結果未出爐
【台北防疫旅館疑似群聚案進展】案17181密切接觸者採陰　另有7人結果未出爐
2022/01/03 17:14
南韓日增百例Omicron　今首傳2起死亡個案　初判為療養機構群聚
南韓日增百例Omicron　今首傳2起死亡個案　初判為療養機構群聚
2022/01/03 16:23
1/3台灣境外+25　案17058、17099改判本土確診　為台北防疫旅館Omicron群聚
1/3台灣境外+25　案17058、17099改判本土確診　為台北防疫旅館Omicron群聚
2022/01/03 14:19
【更新】台北防疫旅館疑群聚再添1起！基因定序為Delta 孩子幼兒園165童全採檢
【更新】台北防疫旅館疑群聚再添1起！基因定序為Delta 孩子幼兒園165童全採檢
2022/01/02 17:51
台灣 1/2 新增20例新冠肺炎境外移入確診 11例來自美國
台灣 1/2 新增20例新冠肺炎境外移入確診 11例來自美國
2022/01/02 14:11

更新時間 : 2022-01-04 13:21 GMT+08:00

最受歡迎

【快訊】家長確診　桃園市一高中一國小•1月4日預防性停課
【快訊】家長確診　桃園市一高中一國小•1月4日預防性停課
【快訊】狂晃10幾秒！台灣1/3下午5時46分發生規模6.0地震 震央在東部海域
【快訊】狂晃10幾秒！台灣1/3下午5時46分發生規模6.0地震 震央在東部海域
台北熊好券第2波今抽獎囉！下午2點前派發完畢「可立即使用」
台北熊好券第2波今抽獎囉！下午2點前派發完畢「可立即使用」
【最新】台灣北市防疫旅館群聚•2例確認為首見本土Omicron 初判感染源為案17085
【最新】台灣北市防疫旅館群聚•2例確認為首見本土Omicron 初判感染源為案17085
基本月薪明年上修25250元、時薪168元 245萬名勞工受惠
基本月薪明年上修25250元、時薪168元 245萬名勞工受惠
【斷交還不回國】前台灣駐尼加拉瓜大使吳進木獲國籍定居當地 林濁水：根本叛國
【斷交還不回國】前台灣駐尼加拉瓜大使吳進木獲國籍定居當地 林濁水：根本叛國
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
【更新】台北防疫旅館疑群聚再添1起！基因定序為Delta 孩子幼兒園165童全採檢
【更新】台北防疫旅館疑群聚再添1起！基因定序為Delta 孩子幼兒園165童全採檢
1/3台灣境外+25　案17058、17099改判本土確診　為台北防疫旅館Omicron群聚
1/3台灣境外+25　案17058、17099改判本土確診　為台北防疫旅館Omicron群聚
"