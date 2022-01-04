台灣疫苗覆蓋率輸日、韓　專家揭國人3迷思1現象：不見疫情不打、自認身體好不服老

隨著疫情越穩定，我國疫苗打氣越低迷，政府甚至要推出「接種送好康」的獎勵措施。 隨著疫情越穩定，我國疫苗打氣越低迷，政府甚至要推出「接種送好康」的獎勵措施。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）隨著國內疫情越穩定，疫苗打氣越低迷，且不管是流感或新冠肺炎疫苗覆蓋率皆低於日、韓。醫師提醒，50歲後免疫力就會開始快速下滑，若欠下太多「免疫債」，一旦碰到傳染病源，將會提高各種疾病的重症與死亡風險，提醒長者應主動施打破傷風、流感、肺炎鏈球菌、帶狀皰疹等疫苗來提稱自身免疫力。

新冠肺炎全球疫情延燒2年，逾2億5萬人確診，更導致超過5百萬人死亡，受到疫情長期威脅，世界看待健康與免疫的看法逐漸改變，荷商葛蘭素史克藥廠為了解全球民眾對免疫認知的變化，於2021年7月間，針對8個國家、超過1.6萬名的50歲以上民眾發起一項名為『疫情下健康與免疫認知大調查』的大型跨國研究。

荷商葛蘭素史克藥廠疫苗醫學顧問黃萬均醫師依結果指出，各國研究對象對健康狀態重視度由65%提升至76%；但疫苗重視程度相對較低，由44%增至65%。

針對大調查的結果，中華民國基層醫療協會林應然理事長依其長年的觀察，發現國人往往存在疫苗『3迷思、1現象』，例如：迷思1常以為疫苗是孩童才要打，成人不用打，迷思2對自己的身體機能很有自信且不服老，但事實上，約50歲後免疫力就會開始快速下滑加上幼時施打的疫苗，保護力也已隨時間降低，成人若無接種常規疫苗，無形間積欠『免疫債』，就會暴露於感染與重症的風險中。

迷思3老了有保險不用打疫苗？不生病比什麼都重要。林應然說，台灣人普遍很愛買保險，但卻不愛打疫苗，提醒50歲以後，及時補齊各種預防性及加強性疫苗，才能實現預防勝於治療的目標。

另外，國人還有一個特別現象，當疫情趨緩，新聞沒報、親友沒有發病，疫苗施打積極度都很低，非得親眼見到身邊親友發病後的慘狀才搶打。林應然直言，疫苗施打完保護力不會馬上產生，需要一定時間才能生成抗體，產生足夠保護力，若總是等到傳染病爆發才搶著打疫苗，不僅可能根本來不及，甚至還因為要到醫療院所施打，徒增感染風險。

同時，黃萬均醫師也根據問券結果做出以下分析，有些人不是不願意打疫苗，只是忘記了，但也有些人是因為對疫苗副作用存有錯誤的恐懼，所以才不敢施打。

林應然建議，農曆新年將至，想要孝順家中長輩，比起包紅包或送禮，直接帶長輩到診間施打疫苗，送他們一張疫苗健康保單，才是守護他們快樂與健康的最佳方式！」