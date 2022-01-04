走春囉！台灣金車噶瑪蘭2022新年禮盒　經典單一麥芽威士忌、葡萄酒桶威士忌禮盒拜年首選

金車噶瑪蘭推出2022年度禮盒，左為「噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」、右為「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」，即日起在噶瑪... 金車噶瑪蘭推出2022年度禮盒，左為「噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」、右為「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」，即日起在噶瑪蘭展售中心與各大酒專通路都能買得到。(圖/金車噶瑪蘭)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金車噶瑪蘭去(2021)年初以台灣帝雉、梅花鹿與石虎歌頌寶島生態之美，推出三款限量禮盒獲得各界好評，今(2022)年，延續台灣之美、結合酒廠特色元素，再推新款年度禮盒。

金車噶瑪蘭2022新年禮盒－「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」採最具年節氣氛的紅色襯托宜蘭與噶瑪蘭威士忌酒廠樣貌；「噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」以酒款代表性的藍色為底，繪出威士忌釀造旅程。

「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」以噶瑪蘭威士忌酒廠為背景，勾勒出其座落於雙脈之間的地理位置，融入麥穗、橡木桶、蝴蝶蘭等元素，展翅的白鷺鷥更映出這片土地的美麗風情與百年酒廠願景；「噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」則以廠內蒸餾器為主角，蒸餾而出的新酒受到宜蘭獨特山海環境、橡木桶的薰染，與台灣梅花鹿、花中之王牡丹相互輝映，充滿生命力的感動展現永續決心；

此外，針對去年底剛上市的「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」，今年也特別推出禮盒包裝，延伸熱情奔放的西班牙重雪莉紅與流動畫設計，不僅呈現酒款風味的完美融合，更為年節贈禮時刻增添喜氣氛圍，三款禮盒即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭威士忌酒廠及各大酒專通路販售，上市期間皆享優惠活動，可電洽金車噶瑪蘭免付費服務電話0800-588-911，或至金車噶瑪蘭威士忌官網查詢。